Voici à quoi ressemble aujourd’hui Seraphina, la fille de Ben Affleck et amie d’Emme Anthony Lopez

La réconciliation entre Ben affleck et Jennifer Lopez Ce fut l’une des nouvelles les plus choquantes dans le monde d’Hollywood, puisqu’ils ont actuellement une revanche amoureuse, après avoir été l’un des couples les plus emblématiques du début des années 2000. Il est clair que la relation est sur la bonne voie, depuis ses filles, Séraphine, avec qui il a eu avec Jennifer Garner, et Emme Muniz, fruit du mariage de JLo avec Marc Anthony, ils ont commencé à partager du temps ensemble jusqu’à ce qu’ils deviennent amis.

Apparemment, leur lien a commencé avec Seraphina aide Emme à se sentir plus à l’aise dans sa nouvelle école de Los Angeles, après avoir quitté son école et quelques amis à Miami, où il a vécu jusqu’à l’union de Ben et Jennifer. Il y a des jours Ils ont été photographiés dans les rues de Beverly Hills, un lieu où les artistes vivraient ensemble., après qu’il a été révélé qu’ils « sont follement amoureux ».

Les filles, âgées de 13 et 12 ans, ont été aperçues aux côtés d’Affleck lors d’une sortie en famille à Universal Studios à la mi-juillet, où les médias locaux ont noté que les deux sont au même stade de croissance, dans lequel ils essaient des styles différents. Emme était celle qui a surpris avec les cheveux verts, tandis que Seraphina a également choisi de porter les cheveux courts, tout en conservant sa couleur. Ce à quoi ils étaient liés, c’était ses vêtements, puisque ils ont choisi des vêtements amples, sans être tape-à-l’œil.

Ce ne sont pas les seules fois où ils sont remarqués devant le public, puisque à d’autres moments, ils ont été considérés comme une nouvelle famille unie. Avant de retourner à l’école, le couple a organisé toutes sortes d’activités pendant les vacances. Une fois, ils sont allés voir la pièce de Hamilton, où ils ont assisté Max et Emme Muñiz, en plus de Violette et Seraphina Affleck. Quelques jours plus tard, ils sont allés au Magic Castle, où ils ont été rejoints Samuel, le troisième fils de Ben.







D’après ce que les médias ont rapporté Personnes: « C’est tout à fait naturel qu’ils passent beaucoup de temps avec leurs enfants. ». Ils ont également ajouté : « Ils n’essaient pas d’accélérer les choses, mais ils veulent que les enfants apprennent à bien se connaître. Ils rendent les derniers jours de l’été amusants. Ils seront bientôt de retour à l’école et au travail. ».