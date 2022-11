Voici à quoi ressemble Africa Zavala dans « The Lord of the Skies 8 »

Dans quelques mois, il arrivera Telemundo la nouvelle saison de « Le Seigneur des cieux ». Ce huitième opus ajoutera un personnage incarné par Afrique Zavala et l’actrice a donné un aperçu de ce que nous pouvons voir.

Le feuilleton s’inspire de la vie du trafiquant de drogue Amado Carrillo, qui dans la série s’appelle Aurelio Casillas dans le rôle de Rafael Amaya. De son côté, Zavala sera chargé de jouer Mecha, une femme qui entretient une relation très étroite avec le protagoniste.

La saison 8 a commencé à enregistrer en septembre 2022, on estime donc qu’elle sera prête pour début de l’année suivante. Pendant que le public attend, l’actrice qui rejoint le casting a montré un peu le processus de tournage.

À QUOI RESSEMBLE AFRICA ZAVALA DANS LA SAISON 8 DE « LE SEIGNEUR DES CIEUX » ?

À travers ses réseaux sociaux, África Zavala a partagé des photos et des vidéos de certaines tenues qu’il utilisera dans la nouvelle saison de « The Lord of the Skies ». Ce sont des robes aux imprimés fleuris, plus simples, mais qui mettent très bien en valeur votre silhouette.

De plus, dans un film, elle apparaît parader ses vêtements en talons hauts au milieu du plateau d’enregistrement, comme on peut le voir certains membres de l’équipe de production. La publication compte déjà plus de 27 000 « j’aime » et divers commentaires de personnalités connues telles que Maribel Guardia, qui a souligné son apparence.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails sur son personnage, Mecha, en raison de ses vêtements, nous pouvons supposer qu’il s’agit d’une fille humble d’un quartier ou d’une ville.

COMMENT A ÉTÉ L’EXPÉRIENCE D’ENREGISTREMENT DE LA SAISON 8 DE « EL SEÑOR DE CIELOS » ?

Dans une entretien avec « People en Español »África Zavala a parlé de son expérience en rejoignant la huitième saison de « El señor de los cielos » et a assuré qu’elle était enthousiasmée par ce nouveau projet.

« J’enregistre The Lord of the Skies et la vérité est que je suis très, très heureux. C’est un grand défi», a déclaré l’interprète de 37 ans.

Il a également commenté l’équipe d’acteurs avec qui il partage un plateau d’enregistrement, en particulier le protagoniste, Rafael Amaya, avec qui il partage de nombreuses scènes.

« (A Rafa Amaya) Je trouve ça incroyable. Son personnage super bien fait, comme toujours. Très responsable, très bonnes personnes. C’est un gamin, il aime vraiment ce qu’il fait. C’est formidable de travailler avec lui et avec tout le monde, car ils forment déjà une famille. Tout le monde s’aime beaucoup ici, ils ont beaucoup d’amour pour ce projet« , il ajouta.

Quant à ce qui va arriver dans le nouvel épisode, elle n’a pas pu donner beaucoup de détails sur l’intrigue, mais elle a avoué qu’elle s’était sentie très immergée en lisant les scripts. Cela signifierait que l’histoire qu’ils vont nous raconter sera plus intéressante que jamais.

« La vérité c’est que je lis les scripts et, à chaque fois que j’en finis un, j’ai envie que le suivant arrive, parce que je suis de plus en plus piqué par la lecture. J’aime tous les personnages. il se passe toujours quelque chose« , il expliqua.