Voici à quel point le mod de Tifa Lockhart est spectaculaire dans Tekken 7

Tifa Lockhart de Final Fantasy VII est très présent ces jours-ci dans Tekken 7 avec l’arrivée d’un très bon mod.

La première chose est de clarifier ce « NON ». Tifa Lockhart dans Tekken 7 C’est un mod, et le personnage de Final Fantasy VII n’est pas présent dans le jeu vidéo Bandai Namco. Bien qu’avec Kazuma Kiryu et au vu des personnages invités de cet épisode, de nombreux utilisateurs demandent qu’il arrive via DLC dans une saison à venir.

En attendant que la flûte joue, ce que nous pouvons faire, c’est changer l’apparence de certains personnages pour qu’ils soient Tifa. Josie est initialement choisie pour jouer le personnage de Final Fantasy VII, mais plusieurs utilisateurs ont réussi à amener Tifa à changer de style dans Tekken 7 et même à frapper les coups dévastateurs de Fahkumram.

Si vous souhaitez télécharger ce mod pour PC, il vous suffit de visiter le lien suivant. Une fois téléchargé, suivez ce tutoriel et vous aurez le skin disponible. Il est maintenant temps d’entrer dans le jeu et dans le menu de personnalisation du personnage, allez dans la boîte de Josie et changez son apparence. Facile, simple et pour toute la famille.

Ce qui est un peu plus compliqué, c’est de changer de personnage. Si vous voulez que Tifa frappe comme Kazuma Mishima ou Eddy Gordon, vous pouvez. Si je réussis, je vous apporterai un bon tutoriel.