Voici à quel point j’ai rencontré votre mère est basée sur une histoire vraie

Malgré les chances d’être contre, Comment j’ai rencontré votre mère est devenu l’une des sitcoms les plus réussies de tous les temps, diffusée sur CBS pendant neuf saisons. En tant que comédie d’une demi-heure riche en intrigues, les critiques étaient sceptiques quant à sa capacité à garder le public engagé. Les créateurs le savaient, écrivant des plans d’urgence dans l’émission en cas d’annulation soudaine.

Sachant comment ils voulaient que l’histoire se termine, un long cortège d’actrices aurait pu jouer la « mère » titulaire, qui a gardé les co-stars et le public, devinant jusqu’à la finale de la série. Alors que l’histoire centrale d’un homme racontant à ses enfants comment il a rencontré leur mère est fictive, même certains des plus grands fans de la série ne réalisent pas combien d’aspects sont tirés directement de la vie réelle.

Les créateurs de la série, Carter Bays et Craig Thomas, sont des partenaires d’écriture et de vieux amis, utilisant leurs expériences de vie commune à Chicago pour nourrir les personnages de la série. Contrairement à la plupart des autres séries populaires, elles sont même allées plus loin, incorporant des aspects de la vie des acteurs dans le scénario, brouillant les frontières entre réalité et fiction.

Qu’il s’agisse d’écrire la grossesse d’une vraie actrice dans l’émission plutôt que de la cacher ou de faire un fac-similé de leur repaire de bar local, Thomas et Bays ont fait une émission qui a eu tant de succès, peut-être parce que les téléspectateurs ont pu se connecter avec son authenticité. Lisez la suite pour découvrir quels éléments étaient réels et lesquels étaient totalement inventés.

Cobie Smulders est en fait canadien

La plupart des blagues de la série reposent sur le fait que Robin est originaire du Canada. Ce que peu de gens réalisent, cependant, c’est que l’actrice qui la joue, Cobie Smulders, est en fait aussi du Canada. La native de Vancouver, en Colombie-Britannique, est surtout connue pour son rôle dans Comment j’ai rencontré votre mère, mais s’est diversifié depuis, apparaissant dans l’univers cinématographique Marvel sous le nom de Maria Hill et exprimant Wonder Woman dans Le film Lego. Elle n’a obtenu sa citoyenneté américaine qu’en 2020, ce qui en fait une double citoyenne canado-américaine.

McLaren’s n’est pas un vrai bar

Les fans du bar préféré du gang, rempli de cabines confortables et de hijinks ivres, pourraient être déçus d’apprendre que MacLaren’s n’est pas un vrai bar à New York. Alors qu’il était basé sur un bar où les créateurs Thomas et Bays traînaient à Chicago, il s’agissait d’un décor de film et non d’un lieu réel. Néanmoins, les fans purs et durs ne doivent pas chercher trop loin un bar irlandais avec une ambiance similaire à New York, car il y en a plein.

Alyson Hannigan était vraiment enceinte dans la saison huit

Pendant la première grossesse d’Alyson Hannigan, les créateurs ne voulaient pas que son personnage, Lily, soit enceinte, alors ils ont utilisé les tactiques habituelles pour cacher les grossesses à l’écran, la couvrant de vêtements amples et d’accessoires comiques. Dans un seul épisode, ils ont montré son ventre, dans lequel elle était candidate à un concours de manger des hot-dogs. Pour sa deuxième grossesse, cependant, il était logique que son personnage soit enceinte, alors les créateurs l’ont entièrement écrit.

Ted et Marshall sont basés sur les créateurs (et Lily sur sa femme)

Les partenaires d’écriture Craig Thomas et Carter Bays ont décidé d’écrire ce qu’ils savaient, ce qui signifiait construire une histoire autour de leur amitié. Ils ont choisi de faire le personnage de Ted basé sur Thomas et le personnage de Marshall basé sur Bays, construisant même le personnage de Lily basé sur la femme de Bays. Tout comme Ted, Thomas est également allé à Wesleyan, et tout comme Bays, Marshall vient également du Midwest. Bien sûr, il existe de nombreuses différences entre eux et leurs personnages, mais les éléments essentiels de leur amitié et de leurs interactions sont totalement ancrés dans la réalité.

La proposition finale de la saison deux était réelle

Dans la finale de la saison deux, Robin reçoit accidentellement une coupe de champagne avec une bague alors qu’il dîne avec Ted, pensant qu’il avait l’intention de faire sa demande en mariage. Ensuite, un étranger dînant également au restaurant clarifie la confusion, disant que c’est le sien et proposant à sa petite amie. Cette proposition était en fait réelle, conçue par l’un des scénaristes de la série qui voulait aider son frère à proposer à sa petite amie, qui était une grande fan de la série. Non seulement ils ont eu une histoire de proposition légendaire, mais ils ont réalisé une excellente performance qui a fait son chemin dans la série pour que tous les téléspectateurs puissent la voir.

La relation de Lily et Marshall est comme dans la série

Le personnage de Marshall était basé sur le créateur de la série Carter Bays, il s’ensuit que sa partenaire dans la série, Lily, serait basée sur la femme de Bays. En écrivant son personnage, sa femme a insisté pour qu’Allison Hannigan la joue, sinon elle ne permettrait pas que sa ressemblance soit représentée dans la série. Heureusement pour eux deux, Hannigan a pu assumer le rôle et a absolument volé le cœur du public partout avec sa représentation originale et amusante de Lily.

La chanson thème est du groupe des créateurs

Comment j’ai rencontré ta mère La chanson thème entraînante est venue de nul autre que le groupe des créateurs, appelé The Solids, qu’ils ont formé lorsqu’ils étaient ensemble à l’université à Wesleyan dans le Connecticut. 12 secondes de la chanson « Hey, Beautiful » sont utilisées pour le générique de l’émission ; un ver d’oreille d’une chansonnette power-pop. Le groupe a produit d’autres thèmes musicaux pour la télévision et est toujours ensemble à ce jour, se produisant à Los Angeles où vivent tous les membres.