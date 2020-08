Voici à quel point Chris Evans ressemblerait à Solid Snake dans un film Metal Gear

De nombreux fans seraient très intéressés par un film sur le personnage de jeu vidéo populaire.

Avec l’essor du cinéma basé sur les jeux vidéo, de plus en plus d’auteurs préconisent parce que ces types de traductions sont effectués, que bien que dans le passé ils aient eu une très mauvaise réputation pour la difficulté d’adapter une œuvre d’un support très différent au grand écran, cela laisse des propositions intéressantes qui fonctionnent au box-office comme “Sonic” ou “Pokémon: Detective Pikachu”, et qu’ils jettent une bonne base pour bien d’autres à venir.

et ce chemin sera suivi par d’autres productions déjà en cours comme le film basé sur l’univers de Borderlands et avec Cate Blanchett, ou la bande basée sur “Monster Hunter”, qui a dû retarder sa date de sortie pour lui coronavirus. Maintenant, l’un des films les plus populaires est un film hypothétique sur Metal Gear, l’œuvre renommée créée par Hideo Kojima. Et c’est ça, le créateur s’est récemment prononcé en assurant que Luca Marinelli serait une bonne option pour jouer à Solid Snake.

Mais ce n’est pas le seul nom qui sonne, un autre des personnages choisis par les fans pour diriger l’éventuel projet serait Chris Evans. En réalité, l’artiste populaire Bosslogic, il a fait le test avec l’acteur et le résultat est plus que spectaculaire. Un film sur l’univers Metal Gear serait bien, car il est très propice à la réalisation d’un bon jeu d’action et de furtivité avec des teintes d’espionnage. Pour le moment il n’y a rien de confirmé, mais Kojima semble plus que disposé à y parvenir.

