Voici 8 idoles K-Pop difficiles à rechercher en coréen à cause de leurs noms

Avez-vous déjà eu du mal à rechercher les membres de votre idole préférés à cause de leur nom? Les internautes K ont partagé les noms des membres idols les plus difficiles à rechercher en ligne. Jetons un coup d’œil à certains des plus difficiles!

1. Zoa de WEEEKLY

Zoa HEBDOMADAIRELe nom de en coréen est 조아 ce qui est une jolie façon de dire que vous aimez quelque chose. En tapant ceci dans le moteur de recherche, les fans semblent avoir des choses comme: je l’aime tellement, qu’est-ce que tu aimes ?, j’aime ça, etc. au lieu de Zoa.

2. Jihan de WEEEKLY

WEEEKLY Jihan, qui s’écrit 지한 en coréen, fait apparaître des recherches telles que: ça fait environ 1 an, etc. parce que les lettres de son nom coréen sont similaires à la phrase «ça fait environ» en coréen!

3. Lundi de WEEEKY

Le lundi de WEEEKLY fait apparaître des recherches telles que: Qu’est-ce que c’est, Monday Kiz, Monday, etc. Le coréen du lundi est 먼데이 qui ressemble à la phrase coréenne «What’s this» ainsi qu’au nom d’un groupe vocal populaire appelé Monday Kiz.

4. SinB de GFriend

Les choses qui surviennent lors de la recherche de son nom incluent: L’appartement Sinbi, mystérieux, et le monde de Sinbi. L’orthographe coréenne de SinB est 신비 qui est le même mot utilisé pour «mystérieux».

5. Inseong de SF9

Les choses qui viennent avec son nom incluent: la controverse de personnalité, comment est votre personnalité, etc. Le nom d’Inseong est aussi le même mot coréen pour «personnalité».

6. Hyunjae du BOYZ

Les mots de recherche les plus courants incluent: situation actuelle, passé passé et présent, etc. Son nom en coréen est le même que celui utilisé pour «présent» ou «maintenant».

7. Kyu du garçon

Les mots de recherche populaires incluent: lololol kyu. Son nom en coréen est le même que l’orthographe de la manière mignonne de taper «lol» ou de rire.

8. Juyeon du BOYZ

Les mots de recherche les plus populaires incluent: drame lead, lead musical, lead acteur, etc. C’est parce que son nom en coréen est le même pour le mot «lead» ou «lead».

Bien qu’il puisse être facile de rechercher vos idoles préférées en anglais, c’est certainement difficile en coréen!