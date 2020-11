Voici 4 des affirmations les plus ridicules que les internautes ont faites environ DEUX FOIS

Les idoles de la K-Pop doivent constamment faire face à des internautes ridicules, et parfois, ces internautes font d’étranges déclarations sur les idoles. DEUX FOIS est un groupe qui a dû faire face à cela un peu. Voici 4 des affirmations les plus ridicules que les internautes ont faites à propos de TWICE.

1. Nayeon est «impoli» avec Dahyun

Certains internautes ont un jour accusé Nayeon d’être impolie envers ses collègues, en particulier Dahyun.

Un moment que ces internautes ont souligné, c’est lorsque Nayeon a relâché la main de Dahyun, disant qu’elle avait l’air de ne pas vouloir la tenir.

Les fans ont rapidement mis fin à toutes les spéculations faites par ces internautes sur la personnalité de Nayeon. Dans le clip concernant la main de Dahyun, il a été révélé que Nayeon a seulement lâché la main de Dahyun puisqu’elle devait terminer une mission. Non seulement cela, mais c’est Nayeon qui a saisi la main de Dahyun en premier.

2. Tzuyu étant «inconsidéré»

Plus tôt cette année, il a été rapporté que Tzuyu avait fait don de 50 millions de KRW (~ 42000 USD) pour aider la Corée avec le coronavirus (COVID-19). Bien qu’elle ait reçu beaucoup d’éloges de la part des internautes coréens pour cela, elle a reçu un peu de réaction de la part des internautes chinois. Ces internautes chinois lui ont également reproché de ne pas faire de don à la Chine, et certains d’entre eux ont laissé des commentaires tels que «Tzuyu ne fait pas de don à la Chine parce qu’elle est pour l’indépendance de Taiwan» et «je suppose que son cœur n’est pas pour la Chine».

Cependant, il a été révélé plus tard que Tzuyu avait donné le même montant à la Chine, mais le transfert d’argent prenait un peu de temps.

3. Nayeon est «impoli» envers Jeongyeon

Lors d’un concert, Nayeon s’est classée première et Jeongyeon dernière, ce qui lui a valu d’être critiquée à tort par les internautes.

Ces internautes ont critiqué Nayeon car ils pensaient qu’elle faisait le classement basé sur les ventes de marchandises de couvertures que les membres avaient personnellement conçues.

Cependant, Nayeon a fait le classement avant la mise en vente des couvertures, elle n’aurait donc pas pu faire le classement en fonction des ventes. Nayeon faisait le classement en fonction de sa préférence personnelle pour les conceptions des membres, et cela était fait d’une manière plaisante.

4. Dahyun est «impoli» avec un employé de l’aéroport

Lorsque Dahyun était dans un aéroport, elle s’est retrouvée dans une situation où un agent d’aéroport a «flashé» son passeport au public. Cependant, les internautes ont critiqué Dahyun car un GIF en particulier lui a montré qu’elle «arrachait» son passeport de la main du préposé. Ces internautes ont dit que Dahyun était «impoli».

Les fans sont rapidement venus défendre Dahyun et ont déclaré que le GIF avait été recadré par malveillance pour donner à Dahyun un aspect impoli. La vidéo complète montrait une interaction normale entre un agent de bord et un passager.