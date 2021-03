Voici 38 bébés de célébrités nés pendant la pandémie

Le 12 mars marque environ un an depuis le début de la pandémie de COVID-19. L’école et le travail sont devenus lointains, les sorties de Zoom sont devenues la nouvelle norme et beaucoup trop de pain à la banane a été cuit.

À certains égards, la vie a continué, y compris des nouvelles de bébés de célébrités, un départ réconfortant par rapport aux titres autrement sinistres.

Voici les nouvelles de la pandémie de bébé qui nous ont fait sourire.

Maren Morris et Ryan Hurd

Les stars de la country Maren Morris et Ryan Hurd ont accueilli leur premier enfant, le petit garçon Hayes Andrew Hurd, le 23 mars.

Carson et Siri Daly

Le co-animateur de 45secondes.fr, Carson Daly et son épouse, Siri, ont accueilli Goldie Patricia le 26 mars, annonçant l’heureuse nouvelle avec une photo masquée de l’hôpital.

Rachel Bloom

La star de « Crazy Ex-Girlfriend » Rachel Bloom et son mari Dan Gregor ont accueilli une petite fille pendant le premier mois de quarantaine.

Anderson Cooper

Le présentateur de nouvelles Anderson Cooper a livré sa propre bonne nouvelle: il était devenu papa.

Son fils, Wyatt Morgan Cooper, est né le 27 avril 2020 avec un poids sain de 7 livres et 2 onces et porte le nom du défunt père de Cooper.

Sophie Turner et Joe Jonas

Joe Jonas et la star de « Game of Thrones » Sophie Turner ont accueilli leur premier enfant ensemble en juillet 2020.

TMZ a rapporté que le nom de la petite fille est Willa.

Ciara et Russell Wilson

La chanteuse Ciara a accueilli le bébé n ° 3 en juillet 2020, un petit garçon nommé Win.

Win est son deuxième enfant avec son mari Russell Wilson, le quart-arrière des Seahawks de Seattle.

Jesse Tyler Ferguson

La star de « Modern Family » Jesse Tyler Ferguson et son mari Justin Mikita ont accueilli leur premier enfant ensemble en juillet 2020.

Selon People, ils l’ont nommé Beckett Mercer Ferguson-Mikita.

Chris Sullivan

La star de «This Is Us», Chris Sullivan, a annoncé en juillet 2020 que lui et sa femme, Rachel, avaient accueilli leur premier enfant. Selon People, le couple l’a nommé Bear Maxwell Sullivan

Nikki Bella

En juillet, la star de « Total Bellas » Nikki Bella et le danseur Artem Chigvintsev ont annoncé l’arrivée de leur premier enfant, Matteo, le 31 juillet 2020, quelques heures seulement après que sa sœur jumelle, Brie Bella, ait annoncé le sien.

Brie Bella

Brie Bella et son mari, Daniel Bryan, ont accueilli leur deuxième enfant, Buddy Dessert, le 1er août 2020.

Lea Michele

Lea Michele et son mari Zandy Reich ont accueilli leur premier enfant ensemble – un garçon – en août 2020. La star de «Glee» a confirmé qu’elle était enceinte sur Instagram début mai.

Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt ont accueilli une fille, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, leur première, en août 2020. Pratt partage un fils, Jack, 7 ans, avec son ex-épouse Anna Faris.

Ed Sheeran

Ed Sheeran et sa femme Cherry ont révélé sur Instagram en septembre 2020 que leur premier enfant, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, était arrivé.

Le musicien Ed Sheeran et Cherry ont accueilli leur premier enfant ensemble en 2020. Getty Images

Katy Perry et Orlando Bloom

Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom ont accueilli leur premier enfant ensemble en août 2020, une petite fille nommée Daisy Dove.

Ryan Murphy

Début septembre 2020, Ryan Murphy, créateur de « Glee » et « American Horror Story », a publié une photo de la nouvelle addition de son mari et David Miller dans la famille: Griffin Sullivan, qui rejoint les frères Logan Phineas, 7 ans, et Ford Theodore, 6 ans. .

Jude Law

En septembre 2020 sur « The Tonight Show with Jimmy Fallon », l’acteur Jude Law a confirmé que lui et sa femme Coan Law avaient maintenant un enfant ensemble, affirmant que la nouvelle était « vraiment merveilleuse ».

Jude Law et Phillipa Coan ont accueilli leur premier enfant ensemble pendant la quarantaine. Karwai Tang / WireImage

Pau Gasol

Pau Gasol a rendu son lien spécial avec la famille de Kobe Bryant encore plus fort, lorsqu’il a nommé son premier enfant avec sa femme Cat McDonnell Elisabet Gianna Gasol, du nom de feu Gianna Bryant.

Katie Lee

En septembre 2020, la star de Food Network Katie Lee a donné naissance à une fille, Iris Marion Biegel, avec son mari Ryan Biegel.

Mindy Kaling

Mindy Kaling a surpris ses fans en octobre 2020 sur « The Late Show with Stephen Colbert » et a révélé que pendant la quarantaine, elle avait donné naissance à son deuxième enfant, Spencer, qui a rejoint la grande soeur Kit.

Mindy Kaling a secrètement donné naissance à un petit garçon au milieu de la pandémie. WireImage / Getty Images / WireImage

Hilaria et Alec Baldwin

Alec et Hilaria Baldwin ont accueilli leur cinquième enfant ensemble, un garçon nommé Eduardo Pau Lucas Baldwin le 8 septembre 2020.

Billie Lourd

En septembre 2020, la star de « Scream Queens » Billie Lourd a annoncé la naissance de son premier enfant, Kingston Fisher Lourd Rydell, avec son partenaire Austen Rydell. Le deuxième prénom de Kingston est un doux hommage à sa mère, feu Carrie Fisher.

Gigi Hadid et Zayn Malik

Le mannequin Gigi Hadid et l’ancien membre de One Direction Zayn Malik ont ​​accueilli leur premier enfant ensemble en septembre 2020.

Notre petite fille est là, en bonne santé et belle – Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour cette petite humaine dépasse ma compréhension, reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw – zayn (@zaynmalik) 24 septembre 2020

Kevin Hart

Kevin Hart et sa femme Eniko Parrish ont eu une petite fille fin septembre 2020.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried et son mari Thomas Sadoski sont devenus parents pour la deuxième fois fin septembre 2020, du petit garçon Thomas.

Nicki Minaj

Nicki Minaj a accouché en septembre 2020. Le bébé était le premier enfant du rappeur, qui a épousé son ami d’enfance Kenneth Petty en octobre 2019.

Abby Elliott

En octobre 2020, Abby Elliott a donné naissance à une petite fille nommée Edith Pepper Kennedy. Elle et son mari Billy Kennedy avaient essayé d’avoir un bébé par FIV.

Meghan McCain

Meghan McCain a donné naissance en septembre 2020 à son premier enfant, une fille nommée Liberty Sage McCain Domenech, avec son mari Ben Domenech.

Ashlee Simpson et Evan Ross

Ashlee Simpson Ross a accueilli son troisième enfant, Ziggy Blu Ross, son deuxième avec son mari Evan Ross, en octobre 2020.

Dale Earnhardt Jr.

Dale Earnhardt Jr.a annoncé la naissance de sa fille, Nicole Lorraine, avec sa femme Amy en octobre 2020, sur son podcast.

Emily Maynard

L’ancienne «Bachelorette» a accueilli son cinquième enfant, Magnolia Belle Johnson, le quatrième avec son mari Tyler Johnson.

Rooney Mara et Joaquin Phoenix

En novembre, les fiancés ont évoqué publiquement leur enfant pour la première fois dans un éditorial qu’ils ont écrit sur la crise des enfants migrants dans le magazine People.

Rooney Mara et Joaquin Phoenix ont parlé publiquement de leur bébé nommé River pour la première fois en novembre 2020. Todd Williamson / Shutterstock

Taylor Hanson

Taylor Hanson et sa femme, Natalie, ont accueilli leur septième enfant pendant les vacances 2020 – une fille nommée Maybellene Alma Joy Hanson.

Josh Brolin

L’acteur Josh Brolin et sa femme, Kathryn, ont reçu le meilleur cadeau possible pour Noël: une fille!

Sur Instagram, maman a appelé leur petite fille un «petit ange du soir de Noël» nommé Chapel Grace.

Jessica Biel et Justin Timberlake

En janvier 2021, Timberlake a révélé que pendant le verrouillage, le couple avait eu un deuxième enfant, un fils nommé Phineas.

Kelly Rowland

Kelly Rowland et son mari, Tim Weatherspoon, ont accueilli leur deuxième enfant en janvier 2021, un garçon nommé Noah Jon Weatherspoon, qui a rejoint son frère Titan, 6 ans.

Meghan Trainor

Meghan Trainor et son mari Daryl Sabara ont accueilli leur premier enfant, Riley, en février 2021.

Mandy Moore

Mandy Moore et son mari, Taylor Goldsmith, ont accueilli leur premier enfant, un garçon nommé August « Gus » Harrison Goldsmith, en février 2021.

Hilaria et Alec Baldwin (encore!)

Non, vos yeux ne vous trompent pas, les Baldwin ont eu deux bébés pendant la pandémie!

Le couple a accueilli une fille, nommée María Lucía Victoria, via une mère porteuse.