Voice Of Bender pense que toute la distribution de Futurama devrait être payée plus pour le redémarrage : « C’est une question de respect de soi »

La voix du robot emblématique Bender n’a toujours pas signé pour le redémarrage de Futurama.

John DiMaggio – la voix derrière des répliques telles que « Bite my shiny metal ass » et « I’m so embarrassed ». Je souhaite que tout le monde soit mort ‘- cependant, n’est pas encore monté à bord.

Il a dit qu’il espérait toujours un résultat positif, mais il a dû tracer une ligne et demander plus d’argent.

Matt Groening et Bender de Futurama. Crédit : Alamy

« Bender fait partie de mon âme et rien à ce sujet n’est censé être irrespectueux envers les fans ou mon Futurama famille », a-t-il déclaré sur Twitter.

« C’est une question de respect de soi.

« Et honnêtement, être fatigué d’une industrie qui est devenue beaucoup trop corporative et profite du temps et du talent des artistes. »

Il a dit qu’il aurait aimé pouvoir donner aux fans plus de détails sur ce qui se passe dans ce qui a été surnommé #BenderGate, mais a dit que ce n’était pas sa place.

Il a également laissé entendre qu’il comprenait pourquoi ses anciens compagnons de casting avaient déjà signé sur la ligne pointillée.

« Je ne pense pas que je sois le seul à mériter d’être payé davantage. Je pense que l’ensemble du casting le fait », a-t-il déclaré.

« Les négociations font naturellement partie du travail dans le show business.

« Chacun a une stratégie différente et des limites différentes. Leur prix.

« Certains acceptent les offres, d’autres tiennent bon. »

Futurama suit Phillip Fry, 25 ans (exprimé par West).

En 1999, le personnage, fainéant et livreur de pizza, se fige accidentellement et se réveille 1000 ans plus tard.

Dans le « futur », il rencontre un casting de personnages qui changent sa vie.

Crédit : Alamy

L’émission redémarrée sera produite par 20th Television Animation.

Marci Proietto, responsable de 20th Television Animation, a noté les avantages uniques des émissions animées en matière de reprises.

« Ce que j’aime dans l’animation, c’est qu’il est possible pour une émission réussie de faire une pause puis de reprendre des années plus tard, même sur une plate-forme différente, et de reprendre là où elle s’était arrêtée », a-t-il déclaré.

« Futurama est l’un de ces spectacles. »

Il a dit que c’était une victoire pour les fans qui adoraient la série depuis le début, mais il a également prédit que de nouvelles personnes découvriraient Futurama pour la première fois.