Vivre à peine 150 ans – une équipe de chercheurs de Singapour pense que c’est la limite naturelle de la vie humaine (et essaie de la briser)

Ravak Classic Baignoire acrylique rectangulaire 150 x 70cm (C521000000)

Caractéristiques de la baignoire acrylique rectangulaire 150 x 70cm Ravak Classic (C521000000) :Dimensions : 150 x 70 cmMatériau : Acrylique couléVolume : 195LAccessoires non inclus : tablier frontal (CZ00110A00) et latéral (CZ001P0A00), système de vidageGarantie: 10 ans - pour pouvoir profiter de cette garantie, il est indispensable que vous utilisez le type de cales (pieds) RAVAK destiné au type de baignoire que vous avez acheté, conformément à ce qui est indiqué dans la notice de montage (pieds non fournis, à commander sous la référence CY00000000)..Un classique qui ne décevra pasLes baignoires de forme rectangulaire représentent les modèles de baignoires les plus appréciés et les plus classiques. Elles proposent également le plus grand nombre de versions et de solutions possibles.Un matériel de qualitéRAVAK utilise pour la fabrication des baignoires de l’acrylique coulé. Les produits qui en découlent conservent à long terme la forme requise, ils ne se déforment ou ne se fendent pas. Leur surface est très brillante et non poreuse, ils se nettoient facilement et ont des propriétés antibactériennes.Le design surprenant du volume intérieurLes baignoires acryliques offrent des possibilités presque illimitées de formes. Même une baignoire rectangulaire traditionnelle peut voir son volume intérieur étonnamment conçu et proposer les supports ergonomiques les plus divers, des accoudoirs, une partie dorsale et latérale plus ou moins perpendiculaire, etc. Le rectangle, en bref, peut simplement offrir de nombreuses et agréables surprises.