Vivre à l’étranger Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et plus d’informations

La saison 1 de «Living Abroad» a été créée le 31 mars 2012 et s’est terminée le 17 décembre 2012. L’émission est devenue étrangement silencieuse après ses 13 épisodes. La première saison, en revanche, a été bien accueillie par les fans et les critiques, il n’y a donc aucune raison pour qu’une deuxième saison ne suive pas. La saison 2 de «Living Abroad» de HGTV devrait être diffusée en mars 2021 si le réseau l’approuve. Les longues interviews de la série signifient que les épisodes ne sont pas diffusés régulièrement, mais l’attente en vaut la peine.

Qui peut accueillir la saison 2 de Vivre à l’étranger?

Si l’émission est relancée, Chi-Lan Lieu reprendra son rôle d’animateur. Parmi les autres émissions HGTV et TechTV que l’auteur et présentateur de télévision sino-américaines a animées, citons «I Want That! Tech Toys »et« Fresh Gear ». Chi-Lan a également accueilli « Fact or Faked » de SyFy et « The Big Tease » de Reelz Channel.

Elle écrit également pour le magazine Stuff en tant que chroniqueuse. L’expérience de Chi-vast Lan dans l’organisation de spectacles la qualifie de pro chevronnée, ce qui explique pourquoi elle peut facilement nous expliquer les conditions des familles vivant à l’étranger.

De quoi parlera la saison 2 de Vivre à l’étranger?

Des familles américaines ont vécu dans des endroits comme le lac Léman, en Suisse, à Dubaï, à Tokyo, à Amsterdam, à Vienne, à Prague, à Paris, à Barcelone et à Sydney au cours de la saison 1. Chaque emplacement a son propre ensemble de difficultés et de différences culturelles que les Américains doivent résoudre avant d’être accepté dans le groupe.

La saison 1 se concentre clairement sur les Américains qui se sont installés dans des pays européens ou d’autres régions en développement du monde. La saison 2 peut les trouver dans des endroits plus isolés ou difficiles à atteindre. Étant donné que le style de vie dans ces régions est différent de ce à quoi les familles américaines sont habituées à rentrer chez eux, cela ajoutera un sens de l’aventure à l’histoire.

En fin de compte, l’analyse des familles à travers une lentille culturelle cosmopolite limite le potentiel de «Vivre à l’étranger», que la nouvelle saison pourrait corriger. Alors que les familles racontent leurs expériences dans un pays étranger, nous nous attendons à ce que l’ambiance de la série reste équilibrée entre informative et divertissante.

Enfin, nous saisissons la complexité des variations culturelles qui contribuent à la diversité du monde en tant qu’habitat humain. La saison 2 pourrait se concentrer sur des familles d’autres régions d’Asie, comme l’Inde ou même l’Afrique.

