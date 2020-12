Vivons les rêves parce que la vie est courte

En parcourant les rues de São Paulo, j’ai pu voir qu’il y avait tellement de choses à voir, différents types de personnes, des modes, des odeurs, des voitures, des oiseaux, des arbres … Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder autour de vous? Parfois, nous sommes tellement pressés d’aller quelque part que nous ne remarquons même pas les merveilles que la nature et la ville peuvent nous offrir.

Ils disent que les paulistes sont stressés, ils aiment tout faire vite et tout a son temps pour arriver, tout comme ils disent que les Bahians ne sont pas pressés de faire quoi que ce soit, ils sont calmes et marchent « presque en s’arrêtant ». Cela dépend de chaque personne, voyez-vous! Prenez-vous soin de vous? Faites-vous attention à tout ce qui se passe de votre côté? La vie passe si vite, mon ami, que lorsque nous pensons que nous apprécions tout, quelque chose de surprenant se produit pour que vous valorisiez la vie que vous avez. Savez-vous à quoi ressemble la vie des malvoyants?

Les aveugles voient le monde avec le toucher, avec l’ouïe, surtout avec la sensibilité que j’ai acquise à cause du manque de regard. Il est le genre de personne qui donne un bel exemple pour vous qui pouvez voir le monde avec ses yeux. Essayez-le pendant une journée, peut-être pendant une heure, fermez les yeux et essayez de sentir le monde, d’entendre le chant des oiseaux, de sentir le vent et le bruit qu’il fait quand il passe près de vous.

Fou n’est-ce pas? Eh bien, profitez de ce que la vie a à vous offrir, marchez, marchez, courez, sentez, embrassez, regardez, mais regardez volontiers, appréciez votre look. Vous verrez qu’il y a des détails qui peuvent faire une différence dans votre quotidien, ne laissez pas la vie et / ou Dieu vous prouver que ce que vous avez le plus précieux peut un jour se terminer.

En fait, un jour ça finit, parce que tout le monde meurt, en fait, c’est la seule certitude que j’ai dans la vie, qu’un jour nous mourrons, ce sera peut-être aujourd’hui, demain, le mois prochain … Un jour nous ne serons plus là. Je profite de cette occasion pour vous demander, si vous saviez que vous alliez mourir aujourd’hui, seriez-vous satisfait de vous? Auriez-vous tout apprécié? Avait-il observé chaque détail de sa journée? Auriez-vous la conscience tranquille pour dire à cette personne que vous l’aimez beaucoup? Avait-il vu tout ce qu’il avait à voir et à apprécier?

C’est pourquoi je dis et je le répète, ne vivez pas la vie à la hâte comme le font les paulistes, mais aussi ne vivez pas si lentement au point de vous arrêter presque comme les Bahians. Soyez léger, soyez bref, regardez, pensez et observez. Ressentez, aimez et n’oubliez pas. Ce que nous voyons aujourd’hui peut ne plus exister demain, comme avec ceux qui du jour au lendemain risquent de perdre la vue.