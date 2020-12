Vivo Y51 (2020) avec une configuration de caméra quad 48 MP, une batterie de 4500 mAh devrait être lancée bientôt

Tendance FP04 déc.2020 14:18:04 IST

Vivo se prépare pour le lancement d’un nouveau smartphone sous sa série Y. Selon un rapport de My Smart Price, des sources officielles de Vivo, sur la base de l’anonymat, ont révélé que la société lancerait très prochainement le smartphone de milieu de gamme Vivo Y51 (2020) en Inde. Le téléphone qui a déjà été lancé au Pakistan a également reçu la certification du Bureau of Indian Standards (BIS).

Des sources ont dit la publication que le Y51 (2020) remplacera le Vivo S1 Pro, qui a été lancé en janvier 2020. Ils ont également révélé que l’appareil coûterait moins de Rs 20 000 en Inde.

Le rapport ajoute que le smartphone arbore un écran Full HD + AMOLED de 6,38 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau en haut pour la caméra selfie. L’appareil arbore une caméra selfie de 16 MP.

À l’arrière, il y a une configuration à quatre caméras. Il existe un appareil photo principal avec un capteur principal de 48 MP ainsi qu’un objectif ultra-large de 8 MP, un tireur de portrait de 2 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Selon le rapport, le module de caméra dispose de fonctionnalités telles que la capture de la paume, l’enregistrement au ralenti, la super macro, le contrôle vocal et la beauté du visage AI.

Le Vivo Y51 (2020) dispose d’une batterie de 4500 mAh sous le capot avec prise en charge d’une charge rapide jusqu’à 18 W sur un port de charge USB Type-C avec un processeur Qualcomm Snapdragon 665 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. L’appareil fonctionne sur le système d’exploitation Android 10.

