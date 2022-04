vivo X80 et X80 Pro : le plus grand représentant de la photographie mobile au monde vous laissera choisir le processeur

Partager

Le tout nouveau vivo X80 Pro est présenté en Chine, toujours avec le sceau ZEISS comme protagoniste et plus proche que jamais d’un appareil photo compact.

j’allais très bien habitent depuis son atterrissage en Europe, et la vérité est qu’après avoir vu son deuxième trimestre commencer avec le vivo X Fold et le vivo X Note entre les deux, l’attente était grande voir ce 25 avril la présentation officielle de leur nouveau vaisseau amiralLes Vivo X80 et X80 Pro qui sont déjà officiels en Chine.

Pas en vain, nous en avons déjà parlé les smartphones les plus avancés du marché en termes de photographie mobileencore une fois avec le sceau ZEISS et plus proche que jamais d’un appareil photo compact, nous permettant désormais, à nous les utilisateurs, d’être ceux d’entre nous qui choisissent le cœur électronique de notre nouveau smartphoneou le chipset Snapdragon 8 Gen 1 vanté de Qualcomm ou un MediaTek Dimensity 9000 prometteur qui fonctionne depuis des mois comme la grande alternative taïwanaise à l’hégémonie de ceux de San Diego.

Peu de choses ont été laissées de côté pour le fabricant basé à Dongguan, qui encore une fois pariera sur le lancement de ses smartphones les plus avancés sur le marché chinoisen attendant un meilleur moment pour atterrir en Europe et non confirmé pour l’instant quels modèles seront rendus internationauxni quand ni à quel prix se rendront-ils dans nos magasins.

Dans tous les cas, nous avons affaire à des appareils performants qui ne vont pas vous laisser indifférent, d’abord à cause de l’engagement clair de vivo envers le matériel, l’alimentation et la photographieet deuxième pour une finition très attrayante, avec proéminence absolue pour les appareils photo ZEISS et plusieurs couleurs accrocheuses à côté du toucher du cuir synthétique ou du verre doux et velouté.

Mais ne nous arrêtons pas aux présentations, on va apprendre à les connaître à fond, donc on va commencer par le plat le plus fort, qui est évidemment leur ‘datasheet’ prometteuse dans son intégralité… On la verra ?

Spécifications techniques : deux (très) poids lourds de la puissance et de la photographie

vivo X80 et X80 Pro, caractéristiques techniques spécifications vivant X80 Vivo X80 Pro Dimensions 164,95 x 75,23 x 8,3 (mm) 164,57 × 75,3 × 9,1 (mm) Masse 206(g) 219(g) Filtrer SuperAMOLED FHD+ de 6,78 pouces, 120 Hz 6,78 pouces SuperAMOLED QHD+, 120 Hz Résolution 2400 x 1080 pixels, 20:9 3200 x 1440 pixels, 20:9 Processeur MediaTek Dimension 9000 MediaTek Dimensity 9000 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8 ou 12 Go 8 ou 12 Go Stockage 128, 256 ou 512 Go 256 ou 512 Go Système opératif Android 12 avec Origin OS Ocean Android 12 avec Origin OS Ocean connectivité 5G double SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, port IR, USB type-C 5G double SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, port IR, USB type-C Caméra frontale 32 MP (large) f/2.45 32 MP (large) f/2.45 caméras arrière 50 MP (large) f/1.75, 12 MP (ultra large) f/2.0, 12 MP (portrait) f/1.98 ; Verres Zeiss, revêtement T*, double flash LED 50 MP (large) f/1.75, 48 MP (ultra large) f/2.2, 12 MP (portrait) f/1.98, 8 MP (téléobjectif périscope) f/3.4 ; Objectifs Zeiss, revêtement T*, zoom optique 5X, double flash LED Batterie 4 500 mAh (non amovible), charge rapide 80 W 4 700 mAh (non amovible), charge rapide 80 W, charge sans fil 50 W Autres Lecteur d’empreintes digitales intégré (optique), certification IP68 Lecteur d’empreintes digitales intégré (ultrasons), certification IP68

Qu’est-ce que c’est que l’on peut choisir Qualcomm ou MediaTek ?

Eh bien, il semble que ce soit le cas, car le vivo X80 a en effet choisi pour nous le chipset le plus avancé de la maison taïwanaise, le prometteur Dimensity 9000, mais le constructeur chinois va nous laisser choisir dans son smartphone le plus avancéqui peut être acheté avec le même MediaTek Dimensity 9000 ou avec un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qu’en Europe et en Amérique du Nord on apprécie sûrement beaucoup plus ne serait-ce que pour son nom et son origine.

Quoi qu’il en soit, les deux modèles Inclut le processeur d’image vivo V1+ pour libérer des tâches au CPU dans la partie de la photographie et de la lecture multimédia, améliorer à la fois les résultats de vos caméras photo et vidéo ainsi que la reproduction contenu sur le smartphone lui-même et tâches d’IA et apprentissage automatique associés à des images et des retouches.

En plus de ça, les deux smartphones ont des différences pas tant dans les finitions et l’expérience, mais plutôt en termes de stockage, les caméras que chacun monte et leurs systèmes de batterie et de chargeétant évidemment plus avancé le modèle Pro avec une charge sans fil rapide, un capteur téléobjectif périscopique supplémentaire et plus de milliampères-heures à notre disposition.

Pour le reste, on est face à deux smartphones très performants et auxquels ils ne manquent de rien dans leur liste de possibilitésmême si puisque vous avez déjà vu que dans les tableaux précédents nous n’allons pas être répétitifs avec ça et passons à l’important, qui est votre photographie mobile avancée plus proche que jamais d’un appareil photo compact.

Si vous demandez en direct, le pari est clair : « tout à la photographie »

Le design nous le montre déjà à première vue, et c’est que les vivo X80 et X80 Pro sont ce que nous pourrions appeler des téléphones à un appareil photo collés ensemble. L’énorme taille du module photographique ne ment pas, ce qui casse le dos pour donner de l’importance à la système de capteur triple ou quadruple qui intègrent les deux modèles, toujours avec la signature ZEISS et certaines possibilités qui, sur le papier, seront difficiles à égaler sur le marché.

La caméra frontale est partagée, avec un Capteur 32 mégapixels et ouverture f/2.45 qui proposera un mode beauté pour selfie et les fonctionnalités nécessaires pour une visioconférence d’une clarté cristalline.

Dans tous les cas, le plat principal vient à l’arrière, où l’on verra un système triple dans le vivo X80avec des capteurs de 50 mégapixels pour le principal et 12 MP pour l’ultra grand angle et l’appareil photo portrait professionnel. Dans le cas de Pro les capteurs sont améliorésqui sera de 50 MP le principal, un Samsung GN1, avec l’ultra grand angle de 48 MP, le capteur portrait de 12 MP et ajout d’un téléobjectif périscopique de 8 MP avec zoom jusqu’à 5x.

Dans tous les cas on trouve opticiens Vario-Tessar de ZEISSavec revêtement Revêtement T* de la maison allemande et un double flash LED double tonalité qui complète une distribution de matériel exceptionnel.

De plus, ils comprennent nouvelles technologies telles que Bokeh vidéo cinématographique ZEISS qui offrira des améliorations dans la capture vidéo avec une mise au point automatique rapide et un suivi automatique, en plus de implémentations d’intelligence artificielle pour contrôler l’exposition et la lumière dans les scènes d’éclairage délicates, qui seront évidemment gérées par cette puce vivo V1+.

vivo X80 et X80 Pro, disponibilité et prix

les deux modèles vaisseau amiral de vivo en 2022 arrivera dans les magasins de leur pays d’origine cette semaine, précisément le vendredi 29 avrilsans possibilité pour l’instant d’acquérir aucune des versions hors des frontières chinoises.

Ils arriveront dans différentes configurations de mémoire et finitions, avec une liste de prix qui semble très en phase pour être compétitif sur le marché actuel :

vivo X80 (8 Go/128 Go).- 3 699 yuans (~ 525 €).

vivo X80 (8 Go/256 Go).- 3 999 yuans (~ 568 €).

vivo X80 (12 Go/256 Go).- 4 399 yuans (~ 625 €).

vivo X80 (12 Go/512 Go).- 4 899 yuans (~ 696 €).

vivo X80 Pro (8 Go/256 Go).- 5 499 yuans (~ 781 €).

vivo X80 Pro (12 Go/256 Go).- 5 999 yuans (~ 852 €). * Même prix avec MediaTek Dimensity 9000.

vivo X80 Pro (12 Go/512 Go).- 6 699 yuans (~ 951 €). * Même prix avec MediaTek Dimensity 9000.

Comme nous vous l’avons dit, nous ne savons pas s’ils seront vendus en Europe et en Amérique latine pour l’instantnous vous informerons donc dès que le fabricant de Dongguan rendra publiques ses intentions avec le vivo X80, que, en effet, nous voulons voir et tester ici.

Premières vidéos de déballage et galerie photo’mains sur‘ de Chine

* Galerie de photos du modèle en cuir végétalien orange vivo X80 Pro, gracieuseté de Digital Chat Station :

