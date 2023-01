vivo X Flip : un autre « tueur de Galaxy Z Flip » est attendu de Chine

In vivo, ils veulent également continuer à tirer parti de leurs téléphones pliables, donc leur prochaine expérience sera une « coquille » qui tentera de surpasser le Galaxy Z Flip.



Avec un design plus élégant et un engagement plus déterminé envers la photographie, ce vivo X Flip a sans aucun doute fière allure.

Sans aucune doute, les mobiles pliants semblaient « Territoire Samsung » depuis sa naissance, car ce sont précisément les Sud-Coréens qui ont toujours mis le plus l’accent sur leur développement et leur évolution, servant également aujourd’hui de principal fournisseur d’écrans AMOLED flexibles pour tous une compétition qui semble pourtant avoir des concepts plus clairs faire des designs plus ronds, et à mon avis bien sûr meilleurs et plus utiles.

C’est le cas de Oppoqui a ouvert la voie avec sa génération OPOP Find N désormais déclinée en deux saveurs, ainsi que son compatriote vivantqui a beaucoup plus élégant vivo X Fold et X Fold + sur le marché et avec meilleure photographie par rapport au Galaxy Z Fold quatrième génération qui couronne aujourd’hui le catalogue Samsung.

Et maintenant, vivo a vu les paris et en veut plus, avec le four prêt à sortir un nouveau type de mobile pliant à clapetqui devrait s’appeler vivo X Flip et dont on a déjà ses premiers sketchs et recréations grâce aux amis de GSMArena.

OPPO montre la voie à Samsung : voici comment sont fabriqués les téléphones pliables

Ce sera le vivo X Flip qui devrait être présenté très prochainement

Au moins d’après les croquis, tout semble indiquer que vivo gardera son langage de conception inchangébien que pour moi son concept Retourner a moins de succès que celui d’OPPO, précisément parce que malgré la recherche d’un écran externe plus grand et utilisable que Samsung, votre disposition horizontale cela ne nous permet pas de l’utiliser avec le format auquel nous sommes habitués.

Dans tous les cas, nous sommes venus ici pour parler du concept de vivant, nous devrons donc vous dire ce que c’est un peu un mélange d’un Motorola RAZR la dernière génération avec les chambres circulaires du dernier fleurons de la firme chinoisequelque chose qui nous donne l’intuition qu’il y aura une signature ZEISS pour la photographie.

ils regardent deux caméras avec les capteurs correspondants et leur flashLEDplacé à l’intérieur d’un cercle à l’extrémité supérieure de l’appareil avec le sceau de la maison allemande, collé à un écran externe qui essaiera de s’étendre presque entre les deux cadres latéraux afin que sa taille soit la plus utilisable possible.

Il n’y a pas de fantasmes ou de conceptions révolutionnaires, oui, mais connaissant les finitions élégantes de vivo et le soin de ses « photographie professionnelle »on note un smartphone haut de gamme qui il rivalisera très bien avec le Galaxy Z Flip et tous les autres téléphones pliables à facteur de forme Retourner de l’ensemble du marché.

Concernant le matériel, depuis la Chine on parle d’un Chipset Snapdragon 8 Gen2 et écran FHD+ avec technologie LTPO jusqu’à 120 hertzbien que nous n’en sachions pas beaucoup plus, pas même les détails de savoir s’il inclura un caméra de visioconférence interne ou vous vous contenterez du module extérieur et de l’utilisation que l’on peut faire du petit écran et de la fonctionnalité flexible. Nous comprenons que vous le monterez, ainsi que le lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Je suis sûr qu’il y aura plus de bruit et plus de détails avant de le présenter en direct, et la qualité des fuites est susceptible d’augmenter à mesure que votre atterrissage se rapproche, alors nous devrons être attentifs aux prochains mouvements d’un fabricant qui se porte très bien dans l’industrie mobile.

Ici nous vous laissons avec deux recréations de ce à quoi devrait ressembler ce vivo X Flipdont il sera essentiel de savoir s’il attendra le vivo X Fold2 ou s’il sera présenté à l’avance, ainsi que s’il parviendra à vendre à l’international ou sera confiné à la Chine comme ses grands frères

