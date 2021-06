Vivo V21e 5G : un milieu de gamme doté d’AMOLED et d’une caméra frontale à moins de 300 euros

Le Vivo et son milieu de gamme est un non-stop, notamment avec le V21. Vient maintenant le Je vis V21e 5G, un frère jumeau du Vivo V21e qui se distingue particulièrement par sa connectivité à la mode, tout en conservant l’essence du produit.

C’est être un mobile milieu de gamme prix moyen (qui vaut la redondance), mélangeant des fonctionnalités telles qu’un écran AMOLED, 8 Go de RAM ou le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Une autre option pour ceux qui recherchent quelque chose en dessous de 300 euros (au change) et qui, attention, préfèrent ne pas avoir de chambres de remplissage.

Fiche technique Vivo V21e 5G

Je vis V21e 5G Écran AMOLED 6.44 «

Full HD+ Dimensions et poids 160,63 x 73,91 x 7,79 mm

167 grammes. Processeur Dimension 700 RAM 8 Go Stockage 128 Go Caméra frontale 32 MP f/2,0 Caméra arrière 64 MP f/1,79

8 MP f/2,2 UGA Tambours 4 000 mAh

Charge rapide 44W Système opératif Android 11

Funtouch OS 11.1 Connectivité 5G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

USB-C Autres Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran Prix 282 euros pour changer

Dégradés et motifs tendances, mais sans négliger les marques de fabrique

Vivo y est parvenu, malgré intégrer et à certaines modes très contagieuses en matière d’esthétique des téléphones portables, celle de « ça se voit, ça se sent, je vis est présente » vient à l’esprit. On le dit surtout pour la conception du module caméra, avec cette double finition décalée qui donne corps aux terminaux du constructeur.

Dans ce cas, nous voyons l’arrière avec un dégradé Il varie de ton selon qu’il s’agisse du modèle en bleu ou du modèle en noir, en observant un motif de rayures verticales parallèles. Dans les deux cas, ce qui ne varie pas, c’est la face avant qui, comme nous allons le voir maintenant, maintient également un lien avec la Vivo V21e sans 5G.

En parlant de panneau, dans ce cas, nous voyons qu’il opte pour un écran AMOLED de 6,44 pouces, qui a l’avantage de pouvoir intégrer un lecteur d’empreintes digitales. C’est un écran avec une résolution Full HD + et oui, cela nous ramène peut-être à l’époque précédente avec ça entailler pour entourer la caméra frontale et un taux de rafraîchissement qui reste à 60 Hz.

Le processeur MediaTek aura la 5G par drapeau

Comme nous l’avons dit au début, le processeur qui intègre ce mobile appartient à MediaTek et c’est le Dimensity 700, qui fait partie des plus courants dans le milieu de gamme qui offrent le support 5G. Dans ce cas, il s’accompagne inévitablement de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, la seule version.

Le Vivo V21e 5G intègre une capacité de batterie de 4 000 mAh, ce qui est dans la lignée des autres Vivo V21. Il prend en charge une charge rapide de 44 watts et dispose également de Bluetooth 5.1, mais il n’a pas de mini-prise audio.

Dans ce module arrière que nous avons décrit avant de voir deux caméras arrière, qui, comme nous l’avons vu dans l’ASUS Zenfone 8, à moins que nous ne voulions expressément un téléobjectif, sont plus que suffisants pour donner de la polyvalence, sans objectifs de remplissage. Plus précisément, nous voyons un appareil photo principal avec un capteur de 64 mégapixels et un objectif avec une ouverture f/1,79 et un grand angle avec un capteur de 8 mégapixels.

Comme nous l’avons vu dans d’autres mobiles Vivo cette année, comme nous l’avons vu récemment dans le Vivo V21 5G, la marque ajoute des capteurs de résolution considérables à ses caméras frontales. Sans atteindre le capteur de 44 mégapixels de la caméra subjective de son cousin germain le V21 5G, le V21e 5G intègre un capteur de 33 mégapixels pour la caméra frontale

Versions et tarifs du Vivo V21e 5G

Le Vivo V21e 5G a été dévoilé en Inde et ils n’ont donné aucune indication sur sa disponibilité future. Sur ce marché, le prix est environ 282 euros pour changer, étant disponible en deux couleurs, dégradés noir et bleu (Dark Pearl et Sunset Jazz), dans cette seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous mettrons à jour les informations si nous avons des nouvelles de sa disponibilité.