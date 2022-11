Vivo est le premier fabricant de smartphones sur le marché avec un appareil Snapdragon 8 Gen 2, le Vivo X90 Pro+

24 novembre 2022 17:58:49 IST

Le premier smartphone au monde doté du tout nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sera le Vivo X90 Pro+. Alors que le SoC Snapdragon 8 Gen 2 alimentera la plupart des téléphones Android phares qui seront lancés en 2023, Vivo bat tout le monde et sort avant la nouvelle année, lors du lancement du smartphone en Chine début décembre de cette année.

En regardant les spécifications disponibles à partir de sources en ligne, nous voyons que le Vivo X90 Pro + obtient un écran OLED de 6,78 pouces, 3200 × 1440, avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 HZ, l’appareil obtiendra jusqu’à 12 Go de RAM, et 256 Go de stockage et une batterie de 4700 mAh avec prise en charge d’un chargeur rapide de 80 W, et une signature rare du capteur d’empreintes digitales 3D Sonic Max surdimensionné de Qualcomm. Nous obtenons également une charge sans fil de 50 W.

Les appareils photo sont également très gros, avec le capteur IMX989 de 1 pouce de Sony en tête, ainsi qu’un appareil photo portrait 50MP, un ultra large 48MP et un téléobjectif 64MP 3,5x. Les caméras ont été co-développées avec Zeiss et semblent assez solides. En fait, Vivo est si confiant avec les caméras de ce smartphone, en particulier à propos de ce capteur Sony de 1 pouce, que Vivo l’appelle le « Capteurs King of One Inch ». Bien que le Vivo X90 Pro+ ne soit pas le premier à sortir le capteur Sony IMX989, Vivo l’a équipé de plusieurs améliorations qui le rendent spécial.

La suite de fonctionnalités logicielles de Vivo telles que la correction de l’horizon, le mode portrait des reflets de l’objectif, le mode astrophotographie et le zoom hybride 100x complètent davantage la configuration de l’appareil photo. Le téléphone peut également enregistrer des vidéos 8K à 30 ips, avec la prise en charge de Dolby Vision et LOG10. La société a équipé le téléphone de son FAI V2 pour le traitement des images. Il dispose de 45 Mo de SRAM et fournit 16TOPS par watt de performance.

En ce qui concerne le Snapdragon 8 Gen 2 et ce qu’il permet, les utilisateurs bénéficieront du stockage UFS 4.0, une nouvelle norme de stockage flash plus rapide qui peut atteindre des vitesses de lecture de 4 200 Mo/s et des vitesses d’écriture de 2 800 Mo/s. Nous pouvons également nous attendre à voir la prise en charge du Wi-Fi 7. Cependant, nous ne savons pas avec certitude si le Vivo X90 Pro + reçoit toutes les dernières cloches et sifflets du nouveau SoC

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂