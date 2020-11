Vivo devrait lancer la série de smartphones Vivo V21 au début de l’année prochaine: rapport

Tendance FP27 nov.2020 11:38:41 IST

Vivo se prépare à lancer la série Vivo V21 dans les 2-3 prochains mois. La gamme de Vivo comprend également V20, V20 SE et V20 Pro. Selon un rapport dans 91Mobiles, un responsable de Vivo leur a confirmé la nouvelle, et bien que la source n’ait pas pu révéler la date de lancement exacte, l’appareil sera lancé au premier trimestre 2021. Selon le rapport, bien que les spécifications du Vivo V21 ne soient pas très connues, si la série V20 est quelque chose à faire, alors on peut s’attendre à voir le V21 Pro et le V21 SE suivre bientôt le V21.

Vivo récemment a lancé le Vivo V20 SE en Inde à un prix de départ de 20 990 Rs.

Le smartphone dispose de 8 Go de RAM, d’une caméra selfie de 32 MP, d’un chipset Qualcomm Snapdragon 665 et d’une configuration de caméra arrière triple de 48 MP. Le téléphone prend également en charge la charge flash de 33 W.

Le rapport a ajouté que l’appareil offre un stockage de 128 Go et est disponible en deux variantes de couleur, y compris Aquamarine Green et Gravity Black.

Le smartphone dispose également d’un écran Full HD + AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 665.

L’appareil héberge une configuration triple caméra à l’arrière, qui comprend un capteur principal de 48 MP, un objectif grand angle de 8 MP et un capteur de 2 MP. Pour les selfies, il dispose d’une caméra frontale de 32 MP.

