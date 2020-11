Vivica A. Fox, 56 ans, tailleur bleu Rocks Tight à talons scintillants

Vivica A. Fox est retournée sur son compte Instagram mercredi pour partager un autre instantané à couper le souffle. L’actrice avait l’air magnifique en optant pour un ensemble assorti avec une touche de bling.

Vivica, 56 ans, a montré son look élégant dans trois endroits distincts de sa maison à Los Angeles, en Californie. Elle a non seulement modelé son look magnifique, mais a également montré sa belle maison pour la caméra.

le Le jour de l’indépendance star arborait un tailleur pantalon bleu serré pour les photos. Le haut comportait des manches courtes, qui mettaient en valeur ses bras toniques. Il comprenait également un décolleté carré et une bordure argentée pailletée. La chemise s’enroulait parfaitement autour de la partie médiane mince de Vivica et s’accrochait à sa poitrine alors qu’elle tombait sur ses hanches courbes.

Le pantalon assorti étreignait ses longues jambes maigres. Le vêtement était plissé sur le devant et comportait des bas évasés qui ont presque touché le sol.

Cependant, ce sont ses accessoires qui ont vraiment volé la vedette. Vivica a opté pour une paire de talons étincelants assortis aux embellissements de son ensemble. Elle a également balancé des bracelets épais sur les deux poignets et de grandes bagues sur ses doigts. Elle a complété le style avec une paire de grandes créoles et du vernis à ongles qui correspondaient parfaitement à la couleur de son tailleur-pantalon.

Sur la première photo, Vivica avait l’air décontractée et détendue alors qu’elle était assise sur un canapé orné de couvertures en fourrure rose et violette et d’oreillers à paillettes. Elle croisa les jambes et laissa un bras posé sur ses genoux alors qu’elle regardait fixement la caméra.

La deuxième photo la montrait debout devant un grand tableau mural encadré. Elle avait sa hanche poussée et sa main enroulée autour de sa taille. La photo finale a vu Vivica debout avec un genou plié alors qu’elle tirait sur ses cheveux et penchait la tête sur le côté.

Elle portait ses longs cheveux noirs tirés en arrière en une queue de cheval qui reposait haut sur sa tête. Les serrures étaient coiffées de vagues chatoyantes et pleines qui tombaient en cascade sur ses épaules.

Dans la légende du message, elle a révélé qu’elle se dirigeait vers un dîner à Beverly Hills pour rencontrer la célèbre star de la télé-réalité Lisa Vanderpump.

Les 1,4 million d’abonnés de Vivica n’ont pas perdu de temps à montrer un peu d’amour à la publication. Les photos ont recueilli plus de 13 500 likes en moins de 24 heures après leur publication sur son compte. Ses admirateurs ont également inondé la section des commentaires pour laisser plus de 400 messages.

«Vous restez fabuleux, n’est-ce pas Mme V», a écrit un disciple.

«La vraie beauté», fit remarquer un autre.

«J’adore ce look magnifique», a jailli un troisième utilisateur.

« Très belle! J’adore la couleur », a commenté une quatrième personne.

Comme indiqué précédemment par L’Inquisitr, Vivica a récemment attiré l’attention de ses fans lorsqu’elle a opté pour une robe-pull rose courte avec des bottes camouflage hautes. À ce jour, ce message a obtenu plus de 17 000 mentions J’aime et 540 commentaires.