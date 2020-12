Vitor Belfort se prononce en faveur de l’engagement ONE de Yoel Romero

Pendant dix ans, Vitor Belfort a combattu dans la division des poids moyens de l’UFC pour des titres et contre d’autres légendes. Il a affronté de nombreux combattants de haut niveau, mais le Brésilien n’a pas encore croisé les lames avec Yoel Romero. Il aimerait compenser cela, de préférence à ONE Championship, où le joueur de 43 ans est sous contrat.

«Bien sûr», a répondu Belfort dans une interview avec LowKickMMA lorsqu’on lui a posé des questions sur un combat contre Romero. «Bien sûr, le gars est une bête et tout aussi vieux que moi, ce serait génial. Ce serait un combat difficile. «

Romero a été renvoyé de l’UFC le week-end dernier et est déjà à la recherche d’un nouvel employeur. Comme Belfort, le Cubain a également 43 ans et s’est battu pour le titre des poids moyens de l’UFC à plusieurs reprises ces dernières années, le plus récemment contre Israël Adesanya en mars.

Romero a été annoncé comme l’un des 60 combattants qui devront quitter l’UFC d’ici la fin de l’année. Belfort n’est pas surpris par la décision de l’UFC de se séparer de Romero, car elle est conforme au modèle commercial de la ligue.

«Je comprends ce que dit Dana White. Un grand marché s’y installe. Il est très facile de voir à travers l’UFC. Vous voulez de jeunes combattants. Et ils ne veulent pas les payer beaucoup. Et il y a des combattants qui se battraient même pour l’UFC gratuitement. Dana se demande pourquoi il devrait payer autant à certains alors qu’il y a des combattants qui veulent se battre gratuitement. «

Belfort ne lui en veut pas. Le Brésilien a également été poussé à lutter contre la retraite par Dana White et a démissionné après une défaite contre Lyoto Machida en mai 2018. Le Brésilien pense que la marque UFC est maintenant si forte que les combattants individuels importent peu.

«L’UFC a créé une marque avec laquelle ils ne dépendent plus des athlètes. Les athlètes n’apportent aucune valeur ajoutée. Même Jon Jones n’a plus beaucoup de valeur pour elle. Peut-être Conor McGregor aussi. Ils ont désormais un très bon modèle économique dans lequel ils n’ont plus à dépenser beaucoup pour obtenir des cotes d’audience. Vous pouvez payer moins cher les combattants et avoir toujours le même public. «

