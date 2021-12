in

Noël et le Nouvel An approchent et il est impossible de ne pas penser à quoi manger à ces dates spéciales. L’un d’eux est le Vitel Tone, vous trouverez ci-dessous comment il est préparé.

Vitel toné : comment préparer le plat typique de Noël et du nouvel an

Approches Noël et nouvel an et les familles réfléchissent aux repas qui peuvent être préparés pour ce jour-là. le Ton Vitel C’est l’un de ces plats classiques qui ne peuvent pas manquer de la table.

le Ton Vitel est d’origine italienne vient du Piémont. et il est connu sous le nom de vitel tonnà en piémontais ou vitello tonnato en italien, ce qui signifie bœuf au thon.

Ingrédients

Pour cuire la viande dont vous avez besoin :

1,5 kg de peceto

800 g de légumes pour le bouillon (oignon, ciboule, carotte, céleri, ail)

Laurier, coriandre, grains de poivre

Pour faire la sauce :

4 jaunes d’oeufs durs

2 petites boîtes de thon nature en longe

1 cc de moutarde de Dijon

1 cuillère à soupe de jus de citron

8 filets d’anchois à l’huile

1 tasse d’huile d’olive extra vierge

Sel (au goût) et poivre noir moulu

300g de fromage frais

3/4 de tasse de bouillon de cuisson

Comment vous préparez-vous ?

Retirez le gras et attachez la résille avec de la ficelle pour garder sa forme. Sceller dans une casserole jusqu’à coloration dorée et réserver. Couper les légumes et les faire sauter. Ajouter un verre de vin blanc, le peceto et l’eau froide jusqu’à ce qu’il soit couvert. Ajouter la feuille de laurier et le poivre. Laisser cuire environ 60/80 minutes. Éteindre le feu et laisser refroidir le poisson dans le bouillon pour qu’il soit juteux. La sauce. Mélanger les anchois, le thon et les câpres avec un peu de bouillon de cuisson. Ajouter la moutarde et la mayonnaise. Joindre et ajouter la crème de lait jusqu’à ce qu’elle ait la consistance désirée. L’Assemblée. Couper le peceto froid en fines tranches et parsemer de sauce jusqu’à la fin. Garnir de câpres et, si désiré, d’œuf dur haché.

