Visitez NYC en 750 millions avant JC avec cette carte interactive épique

Si la ville de New York avait été construite il y a 170 millions d’années, lorsque les dinosaures parcouraient la Terre, l’Afrique aurait été à un court trajet en bateau.

Au cours de la période jurassique, le supercontinent Pangea – qui s’est formé des dizaines de millions d’années auparavant – se serait lentement séparé, les continents dérivant vers leurs positions actuelles, selon une nouvelle carte interactive en ligne.

La carte interactive, conçue par l’ingénieur logiciel Ian Webster, visualise comment les continents de la Terre ont évolué d’il y a environ 750 millions d’années à aujourd’hui, balayant l’utilisateur d’une époque où les glaciers peignaient la planète en blanc et où un tableau d’organismes unicellulaires tels que les algues vertes ont émergé. , à une époque où les humains et le changement climatique sont devenus la plus grande menace du globe.

Webster a construit ce globe numérique tout en étudiant la tectonique des plaques – une théorie selon laquelle la coque extérieure de la Terre est divisée en morceaux qui se déplacent sur le manteau avec le temps, entraînant les continents avec eux. «J’ai trouvé que les données étaient difficiles à consommer et que la plupart des modèles interactifs étaient un peu datés ou pas généralement accessibles», a déclaré Webster à Live Scinece. “Une fois que j’ai eu l’idée, j’ai construit la majeure partie du projet lors d’un long vol international.”

La carte est construite comme une application Web basée sur des modèles géologiques créés par le géologue et paléogéographie Christopher Scotese. Le site utilise un logiciel appelé GPlates, développé par Caltech et l’Université de Sydney et utilisé par les géologues pour visualiser les reconstructions tectoniques des plaques à travers le temps.

L’utilisateur peut taper le nom d’une ville pour voir où se situait cette ville sur la planète il y a des millions d’années. Par exemple, il y a 600 millions d’années, la terre qui allait devenir Paris était cachée sous l’eau; puis il y a 200 millions d’années, Paris s’était déplacée vers un endroit près du Canada. Le modèle permet également aux utilisateurs de passer à différents moments des premières pour la planète, comme lorsque les «premières» formes de vie multicellulaires sont apparues ou lorsque les premières fleurs et hominidés sont apparus.

«L’une de mes parties préférées est de voir à quel point la vie complexe s’est développée relativement récemment en termes géologiques», a déclaré Webster. Alors que la Terre s’est formée il y a 4,5 milliards d’années, les premières plantes terrestres ne sont apparues qu’il y a environ 430 millions d’années, a-t-il ajouté. «J’aime voir comment les Appalaches se sont développées», a-t-il déclaré. “Ils étaient aussi hauts que l’Himalaya et se sont érodés au fil des siècles.”

