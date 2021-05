Visitez «  Mars  » avec moi dans le nouveau mini-documentaire «  Space Traveller  » de 45secondes.fr vendredi

MARS® Mars Hi Protein Bar Chocolat au Lait et Caramel 59g

La barre Mars Hi Protein a été créée grâce au succès de la barre Mars Protein originale. Sa formule améliorée vous apporte une barre faible en gras avec jusqu'à 33% de protéines de haute qualité et seulement 200 kcal par barre, de sorte que vous aurez à portée de main la collation de protéines idéale à inclure dans votre alimentation saine. Mars Hi Protein Bar Chocolat au Lait et Caramel 59g La nouvelle barre Hi Protein de Mars est arrivée pour révolutionner le monde des barres riches en protéines et faibles en matières grasses, avec des valeurs nutritionnelles améliorées suivant la ligne réussie des barres Mars originales. Vous n'aurez pas à vous soucier de votre cholestérol, le snack Hi Protein Mars a une très faible teneur en matières grasses et sa teneur en graisses saturées est également très faible. Avec la barre protéinée Mars, nous fournirons l'énergie nécessaire à notre corps à tout moment et en tout lieu grâce à sa taille confortable, que ce soit au travail, pendant l'activité physique ou à tout moment de la journée. Un avantage très important des barres Mars Hi Protein est leur teneur en glucides de différents temps d'absorption, ce qui permettra à notre corps de fonctionner au meilleur niveau pendant l'activité physique si nous en consommons avant, ainsi que de recevoir l'énergie nécessaire pour éviter de perdre de la masse musculaire lors de la prise après l'exercice. Ils sont disponibles en 2 saveurs délicieuses: Caramel Salé Chocolat au lait et Caramel Caractéristiques des barres de protéines de chocolat au lait et de caramel Mars Hi Protein: Jusqu'à 19,5 g de protéines de qualité par barre. Seulement 200 kcal par barre. Ils sont très faibles en matières grasses, avec seulement 8% de matières grasses. Saveur et texture uniques. Snack parfait à tout moment de la journée. Présentation: barre 59g Saveur: Chocolat au lait et caramel