Visite photo du cratère de Jezero: voici où la persévérance va atterrir sur Mars

La NASA devrait faire atterrir son rover Perseverance et son hélicoptère Ingenuity sur Mars le 18 février 2021. Et l’agence a choisi l’endroit idéal pour un touché: Jezero Crater. Le cratère est situé dans la région dite d’Isidis Planitia, juste au nord de l’équateur dans l’hémisphère oriental de Mars. Cette plaine plate est située à l’intérieur d’un bassin géant de 1200 kilomètres de large qui a été creusé il y a 3 à 4 milliards d’années lorsqu’une comète ou un gros astéroïde a percuté la planète rouge. Une météorite plus petite, quelque temps plus tard, a créé Jezero dans ce bassin d’impact plus grand. Les preuves suggèrent qu’une rivière s’est jadis coulée dans Jezero, où elle a formé un delta qui s’est asséché depuis longtemps, selon la NASA. Voici un aperçu du point d’atterrissage de Perseverance.

Pas seul

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La persévérance suit une ligne de débarquements martiens réussis. Par exemple, le vaisseau spatial robotique appelé Phoenix a atterri dans une région de Vastitas Borealis de Mars le 25 mai 2008 et a fonctionné jusqu’au 2 novembre 2008. Cet endroit était l’équivalent de l’Alaska en termes de latitude. Puis, le 20 juillet 1976, Viking 1 est devenu le deuxième vaisseau spatial à atterrir sur Mars. C’était aussi le premier atterrisseur à terminer sa mission avec succès.

Ancien delta

(Crédit d’image: ESA / DLR / FU-Berlin)

Ici, les restes d’un ancien delta du cratère Jezero, où la persévérance cherchera des signes de microbes fossilisés. L’image a été capturée par la caméra stéréo haute résolution à bord de l’orbiteur Mars Express de l’Agence spatiale européenne.

Ancien lac

(Crédit d’image: NASA)

La persévérance a une cible d’atterrissage (cercle blanc) qui mesure 4,8 sur 4,1 miles (7,7 kilomètres sur 6,6 kilomètres) de diamètre à l’intérieur du cratère Jezero. Le delta et le bord en forme d’éventail du cratère sont visibles sur cette image. Il était une fois Jezero un lac de plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Argiles et carbonates

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL)

Les scientifiques qui ont choisi le lieu de l’atterrissage de Perseverance savaient que Jezero contenait des sédiments avec des argiles et des carbonates – preuve que l’eau a probablement creusé autrefois les canaux qui transportaient ensuite les sédiments pour y former des deltas. L’eau, étant l’un des ingrédients nécessaires à la vie, est un signe prometteur que le rover peut découvrir des microbes fossilisés. Cette image a été prise par des instruments sur Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA.

Mosaïque de Mars

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Tanya Harrison, CC BY-NC-ND 3)

Des images prises par la caméra contextuelle Mars Reconnaissance Orbiter ont été rassemblées pour créer cette mosaïque haute résolution du cratère Jezero de Mars.

Super gros-plan

(Crédit d’image: NASA HiRISE)

Cette tranche rapprochée du cratère Jezero révèle la beauté et les subtilités du bassin sur Mars.

Lac il y a longtemps

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Dans cette illustration, vous pouvez voir à quoi le cratère de Jezero pouvait ressembler à des milliards d’années lorsqu’il était rempli d’un lac. Il y avait probablement une entrée et une sortie de chaque côté du lac. Une fois le rover atterri, Perseverance prélèvera des échantillons pour aider les scientifiques à comprendre la géologie de la planète et le climat passé. En fait, ce sera la première mission à collecter et à sauver les roches et le régolithe de Mars.

Le cercle marque l’endroit

(Crédit d’image: NASA)

L’équipe de la NASA cible une certaine zone du cratère Jezero (ellipse bleue) pour atterrir. Ils ont choisi l’emplacement avec la mission de la persévérance à l’esprit: ils recherchent des signes de la vie microbienne ancienne. Pour trouver ces indices, Perseverance recueillera des échantillons de roches et de régolithes, ou de roches brisées et de poussière. NASA

Où sur Mars?

(Crédit d’image: Shutterstock)

Le cratère de Jezero est situé juste au-dessus de l’équateur martien dans l’hémisphère de Pâques de la planète.

Du fond du cratère

(Crédit d’image: NASA / MSSS / USGS)

Cette vue oblique de Jezero regarde vers l’ouest depuis le fond du cratère, sur le delta en forme d’éventail et dans la vallée qui traverse le bord du cratère. Sur Terre, ces deltas se concentrent souvent et conservent des traces de portance. Les scientifiques espèrent que la même chose est vraie sur Mars. La même mosaïque utilisée pour générer cette vue (illustrée ici) sera transportée à bord du vaisseau spatial Mars 2020; il sera utilisé pour aider l’engin à éviter les dangers tels que les falaises et les champs de dunes sur la surface martienne. Pour créer cette mosaïque, les chercheurs ont aligné plusieurs images de la caméra contextuelle sur l’orbiteur de reconnaissance de Mars.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.