Visite de Yakuza: histoire de Kamurocho et Sotenbori

Les villes de jeux vidéo de Nagoshi sont-elles cohérentes et fidèles?

Le travail de Toshihiro Nagoshi se distingue par beaucoup de choses, mais ce qui éblouit le plus souvent les joueurs sont les environnements qui s’ouvrent à nos pieds. Kamurocho est la scène de base où se déroule l’intrigue Yakuza. Une ville basée sur Kabukicho, le quartier des divertissements baigné de néons que l’on peut visiter dans le Tokyo d’aujourd’hui.

L’équipe de Nagoshi a parcouru les rues de Kabukicho, prenant des photos de chaque établissement et lieu emblématiques, puis les transférant dans leurs jeux vidéo. Par conséquent, si nous comparons des photos de la réalité avec des captures prises directement à partir de l’un des jeux, nous verrions qu’elles sont pratiquement répliques identiques. Kabukicho est l’un des quartiers rouges Les villes les plus importantes du Japon et qu’est-ce qu’un quartier rouge? Eh bien, il est connu dans les régions où les entreprises à caractère sexuel prédominent. Bordels, endroits pour voir et louer de la pornographie, bars de strip-tease … Ce n’est pas quelque chose qui ne concerne que l’Asie, il a plutôt son origine au 19ème siècle aux Etats-Unis. Les cheminots qui fréquentaient les maisons de prostitution portaient une balise qui émettait une lumière de deux couleurs: blanche pour indiquer aux trains qu’ils pouvaient continuer leur chemin et rouge, pour indiquer qu’ils devaient s’arrêter.

Lorsqu’ils ont visité un bordel, ils ont suspendu les phares à l’entrée, concentrant la lumière blanche sur l’entreprise (il n’y avait pas de lumière électrique de celle-là) et la lumière rouge éteinte. De cette façon, l’agglomération de phares éclairés en rouge a créé une véritable atmosphère écarlate. Bien sûr, cela est devenu un élément traditionnel inhérente à ce type de lieu, l’idée étant transférée à Kabukicho sous forme de néons et d’immenses panneaux d’affichage qui émettent cette fameuse lumière.

Cependant, le Japon est un pays à part en matière de divertissement sexuel. Pour commencer, La prostitution est interdite Et le seul moyen d’accéder à ce marché est de passer par un filtre assez difficile du Yakuza. Cela nous amène, de deux manières, à avoir été le lieu idéal pour Nagoshi pour cimenter sa saga ici. D’une part, si le Yakuza lui-même est celui qui gère la prostitution, il est clair que l’entreprise de base dans la région a cette organisation criminelle comme le pilier le plus important. De l’autre, l’industrie du sexe légale dans ce pays a pris des formes très différentes et qui sont faites d’or sur ce territoire. Les clubs de cabaret («Club d’hôtesse») prennent la forme de bars où la clientèle choisit une ou plusieurs femmes avec qui discuter en consommant des boissons et de la nourriture. Il n’y a pas de communication touchante, seulement verbale, mais dans une atmosphère de séduction renforcée par les arrangements des ouvriers, les gestes et l’affection avec lesquels ils prêtent attention aux sujets de conversation.

Également d’une importance inhabituelle est le entreprise audiovisuelle érotique. Dans les années 80, Kabukicho avait le plus grand nombre d’établissements proposant des téléphones pour les appels érotiques. Les clients sont entrés dans des cabines privées et discrètes où ils ne pouvaient atteindre qu’un téléphone (avec une série de numéros indiqués) et un rouleau de papier toilette. Le reste demande juste de l’imagination. La chose a évolué dans les années 90, remplaçant progressivement ltéléphones sur les téléviseurs petit dans les cabines. Le consommateur est passé d’entendre la voix mielleuse d’une fille dire des choses osées à voir directement cette fille se déshabiller avec des poses très suggestives. Les deux types d’entreprises sont toujours valables aujourd’hui, se spécialisant par âge et par goût du public.

La zone rouge est également identifiée à Kabukicho par Gai doré. Comme le mot l’indique déjà, c’est un quartier où prédominent les prémisses d’exploitation sexuelle des homosexuels. Il est vrai que dans le jeu ils se touchent bien au-dessus, mais ils sont présents et c’est là que se déroulent les moments comiques entre Goro et Kiryu, faisant allusion à leur fameux « OTP ». Une ressource comique-narrative prolongée par la pression de ses fans, qui au Japon sont majoritairement des femmes entre 18 et 30 ans. Mais bien sûr, Kabukicho non est né étant déjà célèbre pour son quartier rouge. L’origine de la ville nous ramène aux années 1940, construite pour accueillir les théâtres les plus importants de la région. Cependant, la période d’après-guerre a affecté les plans de construction, laissant un théâtre Kabuki comme le seul endroit à offrir ce type de divertissement. Son importance était telle que Kabukicho a pris son nom de lui-même, signifiant littéralement « le peuple de Kabuki ». En outre, etn il existe des magasins de toutes sortes qui frôlent déjà le statut d’emblématique. C’est le cas de Don Quichotte, un «tout à 100» situé à Shinjuku Faire coin. La bizarrerie de ses affiches, avec le grand nom illuminé, le fait attirer l’attention de loin, ce qui est rehaussé par sa musique particulière, un thème qui mêle espagnol et japonais, résonnant à un volume élevé.

PMais Yakuza a jugé bon de ne pas rester coincé uniquement dans sa réplique de Kabukicho. À partir de la deuxième tranche, nous visiterons plus de lieux fictifs basés sur des régions réelles du Japon. Un autre des plus importants (en particulier dans Yakuza Zero) est Sotenbori, une magnifique réplique de Dotonbori, l’une des principales avenues d’Osaka qui se dresse sur un canal de rivière. Dotonbori est un quartier principalement commercial, plein de centres commerciaux, de restaurants de toutes sortes et de discothèques. Son histoire remonte à 1612, où Yasui Doton, un important marchand de l’époque, eut la brillante idée d’élever un marché au-dessus de la rivière Umezo et Yokobori, en tirant parti d’eux comme voie commerciale pour y dynamiser les affaires. Ieasu Tokugawa a vu ici une opportunité de construire une grande ville, il a donc profité de la richesse des commerces construits pour étendre une périphérie autour d’elle à travers un plan d’urbanisme très ambitieux. Cela a abouti à la création de nombreux théâtres et restaurants renommés et des premiers cafés de style occidental construits au Japon.

ETIl y a certains sites touristiques qui ont une curieuse importance traditionnelle, comme la statue Kuidaore Ningyo. Il se compose d’une figure humaine avec de grandes lunettes, habillée en clown et représentée jouant du tambour. Dans Yakuza Zero, non seulement cette figure apparaît à sa place caractéristique, mais nous avons même une mission secondaire qui lui est liée. Notez également que luttes clandestines Des femmes à peine vêtues, sur lesquelles on peut parier de grosses sommes de yens, existent à Dotonbori, évoluant des fameuses techniques du catcheur Rikishi à ce genre de WWE bon marché avec des traces de sumo. ET Comme je l’ai déjà mentionné, les restaurants sont également d’une importance intéressante à Dotonbori. Celui qui attire le plus l’attention est Kani doraku, spécialisés dans les fruits de mer et que l’on peut apercevoir à plusieurs mètres grâce à l’immense figure d’un crabe qu’ils exhibent au-dessus de l’entrée. Par curiosité, dans Yakuza Kiwami 2 nous trouverons ici les plats qui nous donneront plus d’expérience et de statistiques, en échange de prix assez prohibitifs. De toute évidence, la question des prix est quelque chose qui est également sorti de la même réalité.

Pourtant, la chose la plus représentative et la plus importante à propos de Dotonbori a été votre chaîne depuis toujours. Tout comme les deux rivières ont été la source de richesse pour les habitants construits au-dessus, sur les deux rives du canal, il existe un grand nombre de mini-entreprises accessibles à pied et en bateau. Les rues de Dotonbori sont reliées par plusieurs ponts, Dotonboribashi et Nipponbashi sont les principaux, qui marquent le début et la fin des avenues, étant suffisamment grandes pour que les véhicules les traversent. D’autres, comme Ebisubashi, sont généralement un point de rencontre pour les touristes, ayant des enseignes au néon au début. Dans le jeu, les ponts ce sont généralement des points de missions secondaires et de batailles contre des gangs qui cherchent à percevoir un péage auprès de tout imprudent qui les traverse facilement. Dans les tranches de Yakuza où apparaît Sotenbori, nous pouvons voir que la recréation de la chaîne et de ses locaux sont exactement identiques, étant peut-être l’un des endroits les plus difficiles pour nous de différencier quelles sont les vraies photos de la capture.s en jeu.

Comme vous l’avez vu tout au long de ce texte, la fidélité est le mot d’ordre de la saga Yakuza. Pratiquement, Kamurocho et Sotenbori sont des copies des villes dont ils s’inspirentBien que l’inspiration elle-même soit quelque chose de si profond que nous pouvons la savourer même dans les plus petits éléments de la franchise. Je ne voulais pas entrer dans l’analyse d’autres aspects, comme par exemple pourquoi la glace servie dans les boissons Kamurocho des années 80 a une forme ovale ou parce que certains endroits ont une entrée arrière ou une réception exclusive depuis un ascenseur. Ce sont de petites choses dont je parlerai dans le futur. Alors restez avec le couplet que Nagoshi et ses compagnons sont les meilleurs lorsqu’il s’agit de transformer ce qui nous entoure en un pur jeu vidéo. Et pas n’importe quel type de jeux vidéo, mais dans les simulateurs sociaux du crime organisé, il y a un chemin équilibré entre la comédie et le drame qu’aucun amateur de bonnes histoires ne devrait manquer.