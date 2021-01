Visions présidentielles pour l’exploration spatiale: d’Ike à Biden

Commandants en chef de l’espace américain

Le 25 mai 1961, le président John F. Kennedy a annoncé un nouveau plan audacieux pour la NASA et la nation: envoyer un Américain sur la lune et le ramener sain et sauf, d’ici la fin de la décennie.

Le discours de Kennedy, qui est intervenu six semaines seulement après que le cosmonaute Youri Gagarine soit devenu la première personne à atteindre l’espace, a eu un impact énorme sur la NASA et l’exploration spatiale. Cela a relancé le programme Apollo de l’agence, une course complète vers la lune qui a réussi le 20 juillet 1969, lorsque la botte de Neil Armstrong s’est écrasée dans la saleté lunaire grise.

Kennedy, bien sûr, n’est pas le seul dirigeant à avoir une vision du programme spatial national. Depuis la fondation de la NASA en 1958, chaque président d’Eisenhower à Obama a laissé sa marque. Découvrez comment chaque commandant en chef américain a contribué à façonner et à diriger les activités américaines dans l’espace.

Dwight Eisenhower (en fonction de 1953 à 1961)

Le président Dwight Eisenhower était président lorsque l’Union soviétique a lancé le premier satellite artificiel au monde, Spoutnik I, en octobre 1957. Cet événement marquant a choqué les États-Unis, a déclenché la course à l’espace de la guerre froide entre les deux superpuissances et a contribué à la création de la NASA en 1958.

Cependant, Eisenhower n’a pas été trop balayé par les objectifs à court terme de la course à l’espace. Il appréciait le développement mesuré de missions scientifiques sans pilote qui pourraient avoir des retombées commerciales ou militaires importantes sur la route.

Par exemple, même avant Spoutnik, Eisenhower avait autorisé le développement d’un programme de missiles balistiques et de satellites scientifiques dans le cadre du projet de l’Année géophysique internationale de 1957-58. Le premier satellite à succès des États-Unis, Explorer I, a explosé le 31 janvier 1958. En 1960, le pays avait lancé et récupéré un film d’un satellite d’espionnage appelé Discoverer 14.

John F. Kennedy (1961-1963)

Le président John F.Kennedy a tracé la trajectoire de la NASA pour le reste des années 1960 avec son célèbre discours devant le Congrès le 25 mai 1961.

Les Soviétiques avaient lancé Spoutnik I en 1957 et le cosmonaute Youri Gagarine était devenu la première personne dans l’espace le 12 avril 1961, six semaines à peine avant le discours. En plus de ces défaites dans la course à l’espace, le plan américain visant à renverser le régime soutenu par les Soviétiques du dirigeant cubain Fidel Castro – la soi-disant invasion de la Baie des Cochons – avait lamentablement échoué en avril 1961.

Kennedy et ses conseillers ont pensé qu’ils avaient besoin d’un moyen de battre les Soviétiques, de rétablir le prestige américain et de démontrer le leadership international du pays. Ils ont donc élaboré un plan ambitieux pour faire atterrir un astronaute sur la lune d’ici la fin des années 1960, ce que Kennedy a exposé dans son discours.

Le programme Apollo a pris vie en conséquence et la NASA s’est lancée dans une mission de crash pour mettre un homme sur la lune. L’agence a réussi, bien sûr, en 1969. À la fin d’Apollo en 1972, les États-Unis avaient dépensé environ 25 milliards de dollars pour le programme – bien plus de 100 milliards de dollars d’aujourd’hui.

Lyndon Johnson (1963-1969)

Le président Lyndon Johnson a joué un rôle déterminant dans l’augmentation et la réduction de la course spatiale des États-Unis avec l’Union soviétique.

En tant que leader de la majorité au Sénat à la fin des années 1950, il avait contribué à sonner l’alarme concernant Spoutnik, soulignant que le lancement du satellite avait déclenché une course au «contrôle de l’espace». Plus tard, Kennedy a confié à Johnson, son vice-président, la responsabilité personnelle du programme spatial de la nation. Lorsque Johnson est devenu commandant en chef après l’assassinat de Kennedy, il a continué à soutenir les objectifs du programme Apollo.

Cependant, les coûts élevés des programmes de Johnson’s Great Society et la guerre du Vietnam ont forcé le président à réduire le budget de la NASA. Pour éviter de céder le contrôle de l’espace aux Soviétiques (comme certains historiens l’ont soutenu), son administration a proposé un traité qui interdirait les armes nucléaires dans l’espace et interdirait la souveraineté nationale sur les objets célestes.

Le résultat a été le Traité sur l’espace extra-atmosphérique (OST) de 1967, qui constitue à ce jour la base du droit international de l’espace. L’OST a été ratifiée par toutes les grandes nations spatiales, y compris la Russie et son précurseur, l’Union soviétique.

Richard Nixon (1969-1974)

Tous les atterrissages lunaires habités de la NASA ont eu lieu pendant la présidence du président Richard Nixon. Cependant, les rouages ​​du programme Apollo avaient été mis en mouvement pendant les années Kennedy et Johnson. La marque la plus durable de Nixon sur les activités spatiales américaines est donc probablement le programme de navette spatiale.

À la fin des années 1960, les responsables de la NASA avaient commencé à élaborer des plans ambitieux pour mettre en place une base lunaire habitée en 1980 et envoyer des astronautes sur Mars en 1983. Nixon a cependant rejeté ces idées. En 1972, il a approuvé le développement de la navette spatiale, qui serait le cheval de bataille de la NASA pendant trois décennies, à partir de 1981.

Toujours en 1972, Nixon a signé un programme de coopération de cinq ans entre la NASA et l’agence spatiale soviétique. Cet accord a abouti au projet d’essai Apollo-Soyouz de 1975, une mission spatiale conjointe entre les deux superpuissances.

Gérald Ford (1974-1977)

Le président Gerald Ford a été en fonction pendant moins de 2 ans et demi, il n’a donc pas eu beaucoup de temps pour façonner la politique spatiale américaine. Il a cependant continué à soutenir le développement du programme de navette spatiale, malgré les appels dans certains milieux pour le mettre de côté pendant la période économique difficile du milieu des années 1970.

Ford a également approuvé la création du Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) en 1976. L’OSTP conseille le président sur la façon dont la science et la technologie peuvent affecter les affaires nationales et internationales.

Jimmy Carter (1977-1981)

Le président Jimmy Carter n’a pas articulé de grands et ambitieux objectifs de vol spatial au cours de son seul mandat. Cependant, son administration a vraiment innové dans le domaine de la politique spatiale militaire.

Alors que Carter voulait restreindre l’utilisation des armes spatiales, il a signé une directive de 1978 qui soulignait l’importance des systèmes spatiaux pour la survie nationale, ainsi que la volonté de l’administration de continuer à développer une capacité antisatellite.

Le document de 1978 a contribué à établir un élément clé de la politique spatiale américaine: le droit de légitime défense dans l’espace. Et cela a aidé l’armée des États-Unis à considérer l’espace comme une arène dans laquelle des guerres pourraient être menées, pas seulement un endroit pour installer du matériel capable de coordonner et d’améliorer les actions sur le terrain.

Ronald Reagan (1981-1989)

Le président Ronald Reagan a offert un solide soutien au programme de navette spatiale de la NASA. Après l’explosion de la navette Challenger en 1986, il a prononcé un discours émouvant à la nation, insistant sur le fait que la tragédie ne mettrait pas fin à la volonté américaine d’explorer l’espace. « L’avenir n’appartient pas aux timides, il appartient aux braves », a-t-il dit.

Conformément à sa croyance en la puissance du marché libre, Reagan voulait augmenter et rationaliser la participation du secteur privé dans l’espace. Il a publié une déclaration de politique à cet effet en 1982. Et deux ans plus tard, son administration a mis sur pied le Bureau du transport spatial commercial, qui réglemente à ce jour les opérations de lancement commercial et de rentrée.

Reagan croyait également fermement à l’intensification des capacités de défense spatiale du pays. En 1983, il proposa l’ambitieuse Initiative de défense stratégique (SDI), qui aurait utilisé un réseau de missiles et de lasers dans l’espace et au sol pour protéger les États-Unis contre les attaques de missiles balistiques nucléaires.

De nombreux observateurs à l’époque considéraient le SDI comme irréaliste, qualifiant le programme de «Star Wars» pour souligner sa supposée nature de science-fiction. Le SDI n’a jamais été entièrement développé ou déployé, bien que des éléments de celui-ci aient contribué à ouvrir la voie à certaines technologies et stratégies actuelles de défense antimissile.

George HW Bush (1989-1993)

Le président George HW Bush (le premier Bush au pouvoir) a soutenu le développement et l’exploration de l’espace, ordonnant une augmentation du budget de la NASA en période économique difficile. Son administration a également commandé un rapport sur l’avenir de la NASA, qui est devenu le rapport Augustine lorsqu’il a été publié en 1990.

Bush avait de grands rêves pour le programme spatial américain. Le 20 juillet 1989 – le 20e anniversaire du premier atterrissage habité sur la lune – il a annoncé un plan audacieux appelé l’Initiative d’exploration spatiale. SEI a appelé à la construction d’une station spatiale appelée Freedom, à une éventuelle présence permanente sur la lune et, d’ici 2019, à une mission habitée sur Mars.

On estime que ces objectifs ambitieux coûteront au moins 500 milliards de dollars au cours des 20 à 30 prochaines années. Beaucoup de membres du Congrès ont hésité face au prix élevé et l’initiative n’a jamais été mise en œuvre.

Bill Clinton (1993-2001)

La construction de la Station spatiale internationale a commencé à la fin de 1998, au milieu du deuxième mandat du président Bill Clinton à la présidence. Et en 1996, il a annoncé une nouvelle politique spatiale nationale.

Selon la politique, les principaux objectifs spatiaux des États-Unis à l’avenir étaient «d’améliorer la connaissance de la Terre, du système solaire et de l’univers grâce à l’exploration humaine et robotique» et de «renforcer et maintenir la sécurité nationale des États-Unis».

Ce dernier sentiment était cohérent avec d’autres déclarations de politique spatiale des administrations précédentes. Cependant, certains chercheurs soutiennent que le document de 1996 a ouvert la porte au développement d’armes spatiales par les États-Unis, bien que la politique stipule que toute action de «contrôle» potentielle serait «compatible avec les obligations du traité».

George W. Bush (2001-2009)

Le président George W. Bush a publié sa propre déclaration de politique spatiale en 2006, qui encourageait davantage l’entreprise privée dans l’espace. Il a également affirmé les droits d’autodéfense nationaux de manière plus agressive que les administrations précédentes, affirmant que les États-Unis peuvent refuser à toute partie hostile l’accès à l’espace si elle le souhaite.

Bush a également considérablement façonné la direction et l’avenir de la NASA, présentant une nouvelle Vision pour l’exploration spatiale en 2004. La Vision était un plan audacieux, appelant à un retour habité sur la Lune d’ici 2020 pour aider à préparer les futurs voyages humains vers Mars et au-delà. Il a également demandé à la NASA d’achever la Station spatiale internationale et de retirer la flotte de navette spatiale d’ici 2010.

Pour aider à atteindre ces objectifs, la NASA a lancé le programme Constellation, qui visait à développer un nouveau vaisseau spatial avec équipage appelé Orion, un atterrisseur lunaire nommé Altair et deux nouvelles fusées: l’Ares I pour les missions habitées et l’Ares V pour le fret. Mais il ne devait pas être; Le successeur de Bush, le président Barack Obama, a mis fin à Constellation en 2010.