Vision revient-il sur Marvel ? Paul Bettany a la réponse

L’acteur a répondu aux théories sur son implication dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Découvrez s’il travaillera à nouveau sur la franchise de super-héros.

©MerveillePaul Bettany a joué Vision dans la franchise de super-héros.

La prochaine première de Studios Marvel tient ses fans en haleine. Et c’est que tous veulent savoir quels personnages de l’univers cinématographique surprendront avec leur participation à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Alors que Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen se démarquer dans les premiers rôles, certains spéculent avec le retour dans la franchise de Paul Bettany après la fureur de WandaVision. Lui seul connaît la réponse !

La suite ne présentera pas seulement le sorcier après l’introduction au multivers que la société de Kevin Feige a exposée dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonmais il sera également lié aux séries disponibles en Disney+. Cette fiction montrait Wanda Maximoff avec son costume Sorcière écarlate et a précisé que ses droits et ses torts seraient repris dans la prochaine version de Marvel. Alors que les fans développent leurs théories, Bettany a finalement abordé son possible retour en studio.

L’acteur est en pleine promotion de Un scandale très britannique, la série dans laquelle il joue aux côtés de Claire Foy et qui arrivera très prochainement sur Prime Video. Cependant, il n’a pas pu s’empêcher de parler du personnage qui lui a donné une popularité mondiale : Vision. Ce synthézoïde de vibranium a acquis un rôle important dans la saga quand, en Avengers : guerre à l’infiniThanos a arraché la pierre mentale de sa tête mais a ensuite réapparu lorsque Wanda a déformé la réalité pour sa commodité et que SWORD a en même temps ressuscité le personnage en l’appelant White Vision.

Au-delà Doctor Strange dans le multivers de la folie… Avez-vous une chance de retourner dans l’univers cinématographique Marvel? En dialogue avec Entertainment Weekly, il a plaisanté comme d’habitude avec son possible retour : «Absolument pas! Pas pour n’importe quel type d’argent. Je ne peux même pas penser à un nombre”. Ensuite, il a pris le problème au sérieux et a expliqué pourquoi il suppose lui-même qu’il reviendra se mettre à la place du partenaire de Wanda.

« La réponse honnête à cela est qu’à la fin de WandaVision, nous voyons Vision s’envoler et laisser un bout libre», se souvient-il. Et il a insisté : «Kévin Feig c’est un homme qui n’autorise vraiment pas les choses en suspens. Donc je suppose qu’à un moment donné je mettrai mes collants et ma cape pour une autre sortie, mais je ne sais pas quand ce sera.”. Bien que cela puisse être dans un projet qui n’arrive que pour l’année prochaine, la vérité est que ce commentaire a alimenté les théories qui insistent sur le fait qu’il apparaîtra lors du lancement du 6 mai.

