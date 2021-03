Vision relancée en tant que Vision Blanco dans la finale de WandaVision?

WandaVision a atteint la clôture finale de la première série Marvel sur Disney + et a généré toutes sortes de réactions de la part des fans. L’épisode 9 était à nouveau émouvant et plongeait dans les sentiments des personnages. Bien qu’il ait répondu à de nombreuses questions soulevées dans la précédente, Cela a également soulevé de nouvelles inconnues qui seront probablement abordées lors des prochaines premières de MCU.. Comme les allées et venues de Vision Blanc, qui avait des scènes importantes dans le dernier chapitre et a mystérieusement disparu. Qu’est ce qui c’est passé?

Dans la scène post-crédits du lancement de la semaine dernière, cette version différente de l’androïde a été introduite, qui a été réarmée par SWORD pour être utilisée comme arme et entrer dans l’Hex. Lors de la première de ce vendredi, il a fait son apparition dans les premières scènes et a presque trompé Wanda jusqu’à ce que l’autre Vision arrive pour maintenir un combat féroce..







Après avoir combattu de toutes leurs forces, les deux versions de Vision engagent une conversation clé dans l’intrigue. « Ma directive de programmation est de détruire la vision »a dit la création de l’ÉPÉE et a reçu la réponse suivante de l’autre Vision: « Mais je ne suis pas la vraie Vision. Juste une Vision conditionnelle. ».

La machine blanche a demandé plus de détails et les deux personnages se sont souvenus Le paradoxe du navire de Thésée, qui repose sur la question de savoir si après avoir été remplacées toutes les pièces qui composent un objet, Cela peut continuer à être considéré comme le même ou il deviendrait un objet différent de celui initial.

« Mais je n’ai pas la pierre de l’esprit et je n’ai aucune parcelle du matériel source. Mais vous avez les données. Ils vous les cachent simplement. En tant que synthezoïde à base de carbone, votre mémoire stockée n’est pas si facilement effacé. « Vision de l’Hexagone a dit et remis la mémoire à sa version blanche dans une scène qui a rappelé la vie du personnage.

« Je suis Vision », elle a exprimé après avoir retrouvé la couleur de ses yeux et sa voix après avoir reçu les souvenirs. La version blanche énigmatique s’est envolée et n’est pas réapparue dans l’épisode. Pour ses derniers mots, Il s’agit de la Vision originale qui a été remontée par SWORD et qui a récupéré la mémoire grâce à sa version de l’Hex. Cette scène ouvre également les espoirs de une future réunion entre Wanda et Vision dans un prochain film Marvel.

La révélation a généré un fort impact sur les fans, qui étaient mécontents car l’androïde a disparu de l’épisode et il y avait beaucoup de questions sur son identité.

Qui est Vision Blanco dans les bandes dessinées

La bande dessinée West Coast Avengers: Vision Quest 1985 a introduit pour la première fois la Vision Blanco. Son origine est très similaire à celle montrée par WandaVision et nourrit de nombreuses théories– Survenu lorsque Vision est démantelé par des agents du gouvernement des États-Unis qui étaient en fait contrôlés par Immortus et finit par former une famille d’androïdes.