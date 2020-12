Vision a-t-elle un avenir dans le MCU après WandaVision?

Paul Bettany espère que Vision sera toujours là après WandaVision se termine. L’acteur aime jouer au super-héros depuis plusieurs années maintenant, mais le personnage est techniquement décédé dans la chronologie actuelle de Marvel Cinematic Universe. Vision est décédée à la fin de Guerre d’infini aux mains de Thanos, qui a marqué les fans de MCU lors des premières vues. Avec Vision n’apparaissant pas dans Avengers: Fin de partie, son destin était scellé, bien que tout cela ait changé avec la WandaVision Série Disney +.

Dans une nouvelle interview, Paul Bettany on lui a demandé ce que l’avenir réserve à Vision maintenant qu’il est de retour WandaVision. « Je ne vais pas parler de celui-là », a répondu l’acteur. Marvel Studios garde tous leurs secrets sous clé, il est donc logique que Bettany ne puisse pas se présenter et discuter de l’avenir. Cependant, il avait ceci à dire.

«J’adore jouer à Vision. J’adorerais continuer d’une manière ou d’une autre, forme ou forme, dans l’univers. J’adore ce personnage, et je pense que, comme vous le verrez quand vous le verrez, tout est possible. Nous pouvons enfreindre toutes sortes de règles. C’est une narration très riche, et c’est plein d’occasions de raconter toutes sortes d’histoires différentes. J’adore m’impliquer, et ça a été une aventure d’une vie.

On peut déjà dire que WandaVision enfreint toutes les règles. D’une part, et surtout, Vision est apparemment vivante. Deuxièmement, Marvel Studios semble avoir jeté le livre de règles en ce qui concerne le MCU en termes de structure de scénario typique. La série à venir, qui a été inspirée par une scène de Avengers: guerre à l’infini, est filtrée à travers l’objectif des sitcoms télévisés classiques au fil des ans, ce qui ne ressemble à rien de ce que quiconque aurait jamais pensé provenir de Marvel Studios. Il a l’air ludique avec des tons sombres qui attendent juste sous la surface.

WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a récemment tease ce à quoi les fans peuvent s’attendre lors de la première de l’émission. «C’est une extravagance MCU complète, il y a donc les grands moments dramatiques et les moments de vie ou de mort à enjeux élevés», déclare Shakman. « Et Paul et Lizzie sont absolument prêts à relever le défi de ces rythmes déchirants, alors nous avons dû y aller aussi. » Même avec quelques bandes-annonces et spots télévisés, les fans de MCU n’ont toujours aucune idée de ce que Shakman et son équipe ont conçu pour Wanda Maximoff et Vision.

Elizabeth Olsen a commenté WandaVisionla sortie de récemment. « Je suis tellement excité pour les fans parce que s’ils savent quelque chose sur la sorcière écarlate dans les bandes dessinées, je pense que cette émission les excitera », a déclaré Olsen. « Cette émission explorera pourquoi elle est connue sous le nom de Scarlet Witch et comment elle est Scarlet Witch par opposition à Wanda. Nous l’avons toujours appelée Wanda dans nos films, donc c’est une opportunité excitante. » Quoi qu’il en soit, les fans du MCU sont prêts à voir de quoi il s’agit. Heureusement, l’attente est presque terminée. L’interview avec Paul Bettany et Matt Shakman a été initialement réalisée par SFX Magazine.

Sujets: Vision and the Scarlet Witch, Disney Plus, Streaming