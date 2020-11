Visez une sortie 2021 pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Depuis qu’il a été annoncé au monde avec un premier teaser trailer, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 est l’un des jeux vidéo les plus attendus par les millions de fans qui Souffle de la nature conquis. Depuis cette annonce, nous avons eu peu de nouvelles concernant le jeu vidéo et Nintendo semble l’avoir enfoui sous un voile de mystère. Cependant, aujourd’hui, des informations nous parviennent indiquant que ce voile de mystère pourrait bientôt tomber, et c’est La suite du célèbre Breath of the Wild pourrait voir le jour en 2021.

Deux sources différentes ont indiqué que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 devrait être lancé en 2021. L’un d’eux, un Utilisateur Twitter qui s’est aventuré à dévoiler quelques sorties de Nintendo pour 2021, il précise que ce serait au cours du premier semestre de l’année Souffle de la nature 2 atteint Commutateur Nintendo. D’autre part, l’utilisateur Emily rogers, connu pour avoir avancé diverses données dans le passé (certaines avec succès et d’autres avec moins de succès), a commenté qu’il donne cette suite à Souffle de la nature environ 90% de chances d’atteindre la fin de 2021.

Si l’un de ces deux utilisateurs qui ont commenté sur Twitter le lancement de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sait quelque chose ou est pure spéculation est quelque chose que nous ne savons pas. Cependant, il existe deux sources complètement distinctes qui croient que le jeu vidéo débarquera en 2021 et qu’elles coïncident avec un rumeur précédente. Pour le moment, nous ne pouvons rien faire de plus qu’attendre que Nintendo donne plus de détails officiels à ce sujet. Le grand N aura-t-il quelque chose de préparé pour le gala Les Game Awards? Nous serons en direct pour apporter toutes les nouvelles qui surviennent à cet égard.

