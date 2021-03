Visa envisage d’entrer dans le monde des crypto-monnaies: il permettra de payer en Bitcoin à tout système utilisant son réseau

La fièvre de la crypto-monnaie est à l’un de ses plus hauts sommets ces dernières semaines. Avec Bitcoin à travers le toit, de grandes entreprises comme Tesla qui y investissent ou l’émergence des NFT … les systèmes de paiement traditionnels ne veulent pas être laissés pour compte. C’est pour ça que Visa dit qu’elle se prépare à être compatible avec Bitcoin, sur l’ensemble de votre réseau de paiement.





Comme indiqué par le PDG de la société dans le podcast Leadership Next de Fortune, le géant des paiements travaille sur des moyens d’utiliser Bitcoin pour payer avec une carte ou un appareil Visa. En réalité, En plus de permettre de payer avec Bitcoin, ils recherchent également des moyens d’acheter Bitcoin avec une carte Visa.

La première étape semble être de permettre l’achat de Bitcoin avec un système Visa. Cela signifierait convertir des euros ou des dollars par exemple en Bitcoin selon la valeur qu’il a à tout moment. Il existe actuellement des moyens de le faire confortablement, Coinbase étant l’un des exemples les plus clairs et les plus simples.

D’un autre côté, ils espèrent qu’à l’avenir ils pourront effectuer une conversion instantanée de bitcoin en monnaie fiduciaire. Autrement dit, à partir du portefeuille Bitcoin mis en œuvre par Visa, un utilisateur peut, par exemple, acheter un café qui est vendu en euros dans un restaurant. Au moment du paiement, une conversion de Bitcoin en Euro sera effectuée et le vendeur sera payé en euros.

Si ce dernier est atteint et mis en œuvre, Visa permettrait automatiquement payer en Bitcoin dans quelque 70 millions de points de vente dans le monde. C’est le nombre de commerçants dans le monde que Visa prétend avoir utilisant son système de paiement.

Monter à bord du train de crypto-monnaie

L’entrée de Visa dans le monde des crypto-monnaies était considérée comme antérieure. Auparavant, le PDG de la société avait également déclaré qu’il cherchait des moyens de rendre l’utilisation des crypto-monnaies plus sûre et plus utile (c’est-à-dire en utilisant leur système de paiement). Désormais, la compatibilité et la prise en charge des monnaies numériques semblent de plus en plus proches. Ça oui, ils n’ont pas précisé de date précise.

Mastercard, son plus grand rival, a également récemment annoncé son entrée dans le monde des crypto-monnaies. Les deux systèmes de paiement feront en fait quelque chose de similaire à PayPal, qui, bien qu’il ne soit pas un concurrent direct, cherche également à offrir fcapacités d’achat, de transfert et de vente à l’aide de crypto-monnaies.

Si on passe à quelque chose de plus traditionnel encore, différent entités financières Ils ont déjà averti qu’ils voulaient parier ou parier sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Nous avons JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank et même BBVA qui veulent jouer dans ce nouvel univers financier.

Via | Fortune