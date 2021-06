Virtual Metroidvania Indie Game recompile des hacks sur PS5 en août

Soyons honnêtes : nous avions en quelque sorte oublié Recompile. Cela fait presque un an que le jeu a été annoncé pour PlayStation 5, avec presque aucun bruit dans l’intervalle. Cela ne veut pas dire que cette metroidvania indépendante ne vaudra pas votre temps, cependant – en fait, elle a l’air sacrément cool.

Vous incarnez un virus informatique, qui a été placé dans un espace virtuel connu sous le nom de Mainframe dans un but non divulgué. Le joueur découvrira ce qui se passe dans le monde numérique et réel au fur et à mesure que le jeu progresse, mais en attendant, vous devrez naviguer dans le Tron-comme un environnement avec diverses capacités, vaincre les menaces ennemies avec de nombreuses armes et pirater le monde pour résoudre des énigmes. Tout semble et semble assez prometteur. Si vous êtes curieux d’en savoir plus, nous avons interviewé Phi Dinh, le créateur du jeu, l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, il semble que l’attente de Recompile soit presque terminée. Avec la bande-annonce ci-dessus, l’éditeur Dear Villagers a annoncé que le jeu sortira enfin en août 2021. Il n’y a pas encore de date absolue, mais nous avons au moins un mois cible. Tout va bien, le jeu est dans quelques semaines, ce qui est une excellente nouvelle.

Êtes-vous enthousiasmé par Recompile sur PS5? Passez au numérique dans la section commentaires ci-dessous.