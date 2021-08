Virtual Crunchyroll Expo 2021 présentera en avant-première la série tant attendue de Sakugan

Sakugan raconte l’histoire de Memempoo et son père Gaganbar. Ils vivent, avec le reste de l’humanité, dans un monde souterrain appelé Labyrinthe. Les environnements dans cet endroit sont durs et y vivre est très difficile. Les protagonistes sont dans la colonie Pinyin et ils travaillent à la construction d’un robot pour extraire le minerai. Alors la fille demande à son père de s’installer comme « Marqueurs », qui sont les personnes qui tracent les entrailles du Labyrinthe. De cette manière, Memempoo il veut sortir et retrouver sa mère.

C’est le synopsis d’un anime que les fans du genre attendaient depuis longtemps avec une grande anxiété. Bonnes nouvelles! Sakugan aura son Première mondiale dans l’imminente Expo Crunchyroll virtuelle 2021 Oui aura lieu le 5 août à 12h45 PT avant que la série ne soit officiellement présentée en octobre prochain par Croustillant. N’oubliez pas ces informations !

Sakugan sera présenté en avant-première à Virtual Crunchyroll Expo 2021







Les fans d’anime peuvent célébrer : Virtual Crunchyroll Expo 2021 est venu mettre en valeur l’art de ce genre à travers différentes présentations, premières et concerts. Il y aura quatre scènes en direct pendant trois jours et certains panneaux peuvent être appréciés pendant 24 heures. dans la rubrique de Vidéo à la demande. L’Expo durera du 5 au 7 août.

Comment faire partie de cet événement important pour les fans d’anime ? Facile, ceux qui veulent participer doivent s’inscrire sur V-CRX gratuitement en entrant expo.crunchyroll.com. Le contenu de l’exposition virtuelle sera disponible dans la section de Vidéo à la demande du 5 août au lundi 9 inclus.

Vous attendez avec impatience l’arrivée de Sakugan? La bande-annonce a sûrement éveillé la curiosité en vous et vous voulez profiter de cette aventure pleine d’action et de mystère dans un décor de science-fiction typique de l’anime. Une surprise? La présence dans le Expo du protagoniste de la série et d’un producteur de l’émission :Kanon Amane et Takashuki Funahashi ils seront du jeu ! Tu ne peux pas rater ça…