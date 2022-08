Virginia Patton Moss, actrice de It’s a Wonderful Life, est décédée

Virginia Patton Moss, le dernier acteur adulte survivant de Frank Capra C’est une vie magnifiquedécédé le 18 août à Albany, Ga, de causes naturelles à l’âge de 97 ans. Moss, créditée sous son nom de naissance de Virginia Patton, a joué Ruth Dakin Bailey, l’épouse de Harry Bailey de Todd Karns, qu’il a décidé de surprendre son famille avec à son retour de l’université – faisant d’elle la belle-sœur du protagoniste George Bailey (James Stewart).

« Virginia a touché tant de vies avec ses dons de gentillesse et de grâce. On se souviendra toujours d’elle pour ses câlins chaleureux, sa joie de vivre, son élégance et sa profonde foi en Dieu. La présence de Virginia rendait tout rassemblement encore plus spécial, et sa passion pour la famille et les amis était incommensurable », lit-on dans sa nécrologie.

En 1949, Moss a épousé Cruse W. Moss, prenant le nom de famille de son mari comme sien. En 2012, Cruse a affirmé que « Virginia était la seule fille qui avait été engagée directement par Frank Capra. Tout le monde dans ce film a été prêté par un autre studio. Mais Ginny n’était pas avec le studio, et Frank Capra l’a en fait signée pour cette photo. Suite à son apparition dans C’est une vie magnifiqueelle a également continué à participer à des interviews concernant le film tout au long de sa vie.

«Quand vous étiez sur le plateau, vous connaissiez vos lignes, vous connaissiez votre entreprise. C’était une camaraderie, mais c’était une entreprise. C’était une atmosphère merveilleuse que certains autres réalisateurs n’ont pas produite », a déclaré Moss lors d’une interview avec Patch.

Alors que Moss était le dernier acteur adulte survivant du classique des vacances, un certain nombre d’enfants acteurs du film sont toujours en vie. Comme Karolyn Grimes, qui jouait Zuzu Bailey, la fille de George, et une petite fille qui aimait vraiment sa nouvelle fleur. Grimes a publié un hommage à sa co-vedette sur sa page Facebook personnelle :

« Nous avons un autre ange ! Virginie Patton Moss. Elle avait 97 ans. Elle a joué la femme de Harry Bailey dans le film, c’est une vie merveilleuse ! Elle est maintenant avec son bien-aimé Cruse. Elle va nous manquer ! »

La vie de Moss en dehors du film

Moss a commencé sa carrière d’interprète alors qu’elle était étudiante à l’Université de Californie du Sud, en participant à des pièces de théâtre et en jouant des rôles mineurs dans des longs métrages. Moss a joué dans quatre autres films après C’est une vie magnifiquey compris en tant que performance principale dans le western de 1948 Aigle Noir. Selon IMDB, elle a un total de 15 crédits d’acteur, allant de 1943 à 1949. Son dernier crédit à l’écran était en 1949 avec la comédie Le raide chanceuxqui mettait en vedette Dorothy Lamour, Brian Donlevy et Claire Trevor.

Après son mariage, Moss et son mari ont ensuite déménagé à Ann Arbor, Michigan , où Moss commencerait une carrière de femme d’affaires, élèverait une famille de trois enfants et servirait de guide au University of Michigan Museum of Art. Les deux sont restés mariés jusqu’à la mort de Cruse en 2018.