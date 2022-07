Virgin River : tout savoir sur la saison 4 sur Netflix

NETFLIX

La série avec Alexandra Breckenridge et Martin Henderson est sur le point de revenir en streaming. Revoyez la bande-annonce, le synopsis, la date de sortie et les personnages de la fiction à la pure romance !

©NetflixVirgin River revient avec sa quatrième saison en streaming.

L’une des séries romantiques par excellence de Netflix est sur le point de revenir. On parle de Rivière Vierge Soit Un endroit pour rêverla fiction mettant en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson. C’est l’une des productions les plus abouties du genre sur la plateforme de streaming et c’est pourquoi le N rouge n’a pas hésité à la renouveler pour de nouvelles saisons. En ce sens, sa quatrième partie arrivera dans quelques jours seulement. Passez en revue tout ce que vous devez savoir!

Rivière Vierge a eu sa première originale en 2019 avec une prémisse très simple : une infirmière quitte Los Angeles pour repartir à zéro dans une ville du nord de la Californie. Cependant, une intrigue de pure romance, en plus de personnages charmants, était essentielle pour que les utilisateurs exigent de nouveaux épisodes de la série américaine. De cette façon, deux saisons sont arrivées et la 20 juilletNetflix publiera enfin 12 autres chapitres renouvelés.

Ce n’est pas tout! Bien que sa date de sortie n’ait pas encore été confirmée, en plus, il y aura une cinquième saison. Cette semaine, le géant du streaming a publié la première bande-annonce officielle et a précisé que ses protagonistes seront confrontés à une situation qui mettra à l’épreuve leur amour qui semblait jusque-là incassable. Mel (Alexandra Breckenridge) Vous êtes enceinte et vous ne savez pas si votre enfant est de Marquerson défunt mari, ou Jack (Martin Henderson)votre partenaire actuel.

Il est bon de rappeler que pendant des années l’infirmière a rêvé d’être mère, mais la mort de son bébé en couches, en plus des traitements qui ont compliqué les choses, l’a empêchée de réaliser ce souhait. Alors que celle-ci est sur le point de se réaliser, Jack décide de la soutenir mais sera quelque peu dérangé par sa paternité. C’est dans ce contexte qu’un nouveau médecin très séduisant -et désireux de fonder une famille- arrive en ville suscitant une certaine discorde.

Quant au reste des personnages, Espoir continuera à se remettre de l’accident de voiture et du visage, avec Doc, les graves conséquences de sa lésion cérébrale. De même, Brie sera prêt à prouver l’innocence de brady et se rapprochera encore plus de Mike et au réseau criminel de Calvin. et bien que prédicateur ne renonce pas à son lien éventuel avec Paige et son fils Christophe, va vivre une nouvelle relation sentimentale. Nul doute que ce quatrième volet sera plein d’émotion et de drame auquel Netflix est habitué.

