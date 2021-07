Virgin River : tout ce que vous savez sur la quatrième saison sur Netflix

Virgin River a frappé Netflix pour sa troisième saison le 9 juillet et a rapidement suscité l’intérêt du public. Les 10 épisodes ont attiré les fans et ont laissé l’histoire grande ouverte pour un prochain épisode.. Avec la production des nouveaux épisodes à ses balbutiements, découvrez tout ce qui est connu sur la saison 4.

Un endroit pour rêver est actuellement positionné entre les sept séries les plus regardées sur la plateforme dans le monde malgré sa libération depuis trois semaines. La tendance se répète en Amérique latine car elle figure dans le Top 10 dans des pays comme Mexique, Argentine, Venezuela, Uruguay, Chili et Costa Rica.

De quoi parlera la quatrième saison de Virgin River ?

La grande question à laquelle la série doit répondre dans la partie 4 C’est qui est le père du fils que Mel porte dans son ventre. Les rebondissements entre Alexandra Breckenridge et le personnage de Jack ont ​​laissé les fans en admiration et continueront d’être la clé de voûte de la fiction. En outre, il existe également d’autres intrigues non résolues. Comme la romance de Ricky et Lizzie, qui entretiennent une relation compliquée.







La quatrième saison est-elle confirmée ?

Netflix n’a pas encore officiellement confirmé même l’achèvement de la quatrième saison, mais les déclarations de la showrunner Sue Tenney étaient plus qu’éloquentes. « L’histoire n’est pas terminée, elle continue. Nous découvrirons que même si quelqu’un est considéré comme innocent, prouver qu’il est innocent est beaucoup plus difficile. Il y a une histoire émotionnelle différente qui se déroulera dans la saison 4 entre les personnages. « il a dit à TV Insider.

La première de la saison 4 de Virgin River sera-t-elle la dernière?

De manière formelle, les producteurs n’ont pas précisé quelle sera l’extension de la série, mais il y a des signes qui disent qu’il dépassera quatre saisons. La principale est que le spectacle est basé sur les romans de Robyn Carr et il y a encore beaucoup à adapter car la saga complète a 22 livres.

Qui sont les nouveaux joueurs ?

La base de distribution restera la même que les trois premières saisons avec une modification majeure : cette fois ce sera Annette O’Toole, qui incarne la maire de la ville, Hope. Son absence dans les derniers épisodes était due aux restrictions imposées par le Covid-19 : n’a pas pu se rendre à Vancouver pour filmer avec le reste de la distribution.

Quand commence le tournage de la quatrième saison ?

Tel que rapporté par le site « Qu’y a-t-il sur Netflix », le tournage des prochains épisodes débutera fin juillet à Vancouver, Canada. Le tournage aura également lieu à Squamish, Snug Cove, New Westminster, Squamish, Agassiz et Port Coquitlam. L’information indique que le calendrier de tournage était prévu pour commencer le 28 juillet et se termine le 30 novembre, bien que les mesures de prévention du coronavirus puissent affecter le projet.

Date de sortie de la saison 4 de Virgin River ?

Ainsi, avec les travaux de post-production démarrés en fin d’année, les nouveaux chapitres arriveront au milieu de 2022. Même la médium Marie Claire s’est aventurée à indiquer juillet de l’année prochaine comme date provisoire.