VIRGIN RIVER SEASON 3: Sortie en profondeur avec histoire et pour plus de développement !!

Les fans de VIRGIN RIVER donnent une production potentielle soumise à un spectacle dans la saison deux, mais la star du nom de la série Alexandra Breckenridge a déjà présenté une idée forte pour ce qui va suivre le mois prochain.

Les abonnés de Netflix ont un avenir terriblement long avant que la populaire série romantique Virgin River ne fasse son retour sur les écrans. dans l’intervalle, les co-chefs de file de la série, Alexandra Breckenridge et Martin Henderson, ont peut-être déjà laissé tomber d’énormes révélations avant le retour de la série.

Une théorie convaincante des fans a distingué le baron de la drogue local Calvin (joué par David Cubitt) parce que le coupable derrière la torsion choquante au sommet de Virgin River saison deux.

Puis, après avoir exigé leur relation à une étape ultérieure, la tragédie a frappé le couple naissant Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) et Jack Sheridan (Martin Henderson).

La conclusion de la finale captivante de la saison de l’année dernière a révélé que Jack avait été touché dans l’abdomen lorsque Mel l’a trouvé en train de saigner sur le sol à l’arrière de son bar.

croyez jusqu’à présent dans l’inconnu et ont fait leur évasion avant que le générique ne se déroule sur le suivi dévastateur de la série.

Alors que n’importe quel nombre d’habitants de la ville pourraient être à l’origine de l’agression, le cultivateur de cannabis et chef de gang Calvin semble être le principal auteur probable.

Au cours des deux dernières saisons, Calvin a eu la course de la scène de la drogue de Virgin River et s’est régulièrement cogné la tête avec le propriétaire du bar Jack.

En outre, les 2 rivaux sont devenus des ennemis à tout moment lorsque Calvin a convaincu le copain marin de Jack et ancien employé Dan Brady (Ben Hollingsworth) de figurer avec lui du mauvais côté de la loi.

Après que Jack ait contrecarré l’une des opérations de Calvin la saison dernière, le concessionnaire local est certainement en haut de la liste des suspects potentiels.

La responsable de la série, Alexandra Breckenridge, est également convaincue que le récit entrera dans cette direction lorsque Virgin River continuera enfin.

Elle a raconté une histoire: Les écrivains vous font croire que c’est ce groupe d’individus, c’est le groupe d’individus Calvin.

S’il y a une saison trois, peut-être y aura-t-il une torsion là-dedans.

Bien que Calvin n’ait peut-être pas tiré sur Jack face à face, il y a une forte possibilité qu’il ait envoyé un de ses copains pour exiger de l’ex-marine.

Malheureusement, il n’a pas eu le temps d’appeler des noms avant la fin de la saison deux, alors Mel devra peut-être attendre que Jack reprenne conscience à l’hôpital avant d’identifier son agresseur.

Là encore, il y a de fortes chances que Jack n’ait même pas eu une vue transparente du tireur, et il ne les aurait peut-être même pas reconnus.

Heureusement, d’autres commentaires de Breckenridge semblent confirmer qu’il a survécu à l’attaque.

Qu’est-ce que le casting de l’histoire a dit à propos de Convient Point In Season Virgin River 3 !!

Les acteurs qui jouent Mel et Jack espèrent qu’il y aura des jours plus brillants à venir pour ses personnages. «J’espère que leur relation se poursuivra. Je suis sûr que cela pourrait être difficile étant donné que Charmaine a ses bébés, mais oui – j’espère qu’ils se marieront et auront leurs propres bébés un jour », a déclaré Breckenridge à OprahMag.com. Bien sûr, tout cela est souvent accroché à l’intérieur si Jack survit après avoir été abattu dans la finale de la saison 2. Les deux acteurs sont convaincus que Jack vivra pour déterminer un autre jour car, comme le dit Breckenridge, «alors vous auriez besoin de regarder Mel subir essentiellement ce qu’elle a fait dans la saison 1 partout à nouveau dans la saison 3.»

Au début de la saison 3, nous aurons probablement des réponses sur qui a tiré sur Jack. Pour l’instant, le casting est tout simplement aussi confus à cause du reste d’entre nous. « Les scénaristes vous font certainement croire que c’est le groupe d’individus Calvin, mais peut-être que s’il y a une saison 3, il y aura une torsion là-dedans », a expliqué Breckenridge à Entertainment Tonight. «C’était Charmaine. Faites le calcul. Je suis convaincu », intervint Henderson.

