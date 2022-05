Virgin River, saison 4 : premières photos et date de sortie sur Netflix

Netflix

La saison 4 de Virgin River est l’une des plus attendues sur Netflix et on vient de savoir quand elle sera disponible. Découvrez également les nouvelles photos !

©NetflixVirgin River, saison 4 : premières photos et date de sortie sur Netflix.

Au sein de l’immense catalogue de contenu offert par le service de streaming Netflix, les abonnés ont l’une des séries les plus discutées ces dernières années. On parle de Rivière ViergeSoit Un endroit pour rêverqui a déjà sorti trois saisons et le quatrième opus sera bientôt disponible, même si ce ne sera pas la fin de l’histoire. Ne manquez pas les premières photos !

La dernière chose vue de l’adaptation du roman homonyme de Robyn Carr, mettant en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Hendersonétait en juillet 2021. Là, il est devenu l’un des contenus les plus consultés sur la plateforme dans le monde et c’est pour cette raison que lLa production a reçu la grande récompense d’être renouvelée par l’entreprise, mais pas pour une mais pour deux saisons supplémentaires.

+ Premières photos de Virgin River 4

Dans les dernières heures, la nouvelle que les fans attendaient le plus est arrivée, notamment à cause du synopsis des chapitres suivants. Cela a commencé comme suit : « Bien qu’elle ne sache pas si son bébé appartient à son défunt mari, Mark, ou à Jack, Mel entre dans la saison quatre avec un sentiment d’optimisme. Pendant des années, elle a aspiré à être mère, et son rêve est un peu plus proche de la réalité. Tandis que Jack la soutient et excité, la question de la parentalité continue de le tourmenter. Pour compliquer les choses, l’arrivée d’un beau nouveau médecin, qui est sur le marché pour fonder sa propre famille.« . Regardez les premières photos!

« Hope se remet toujours de son accident de voiture, et les effets psychologiques persistants de sa lésion cérébrale auront de profondes conséquences pour elle et Doc. Brie, déterminée à prouver l’innocence de l’homme qu’elle aime, se retrouve de manière inattendue dans une relation plus proche. avec Mike et un pas de plus vers le réseau criminel violent de Calvin.Même si Preacher forge une nouvelle relation amoureuse, il ne peut s’empêcher de garder l’espoir de retrouver Christopher et Paige.« , a poursuivi l’avancée de la polémique.

+ Quand la saison 4 de Virgin River est-elle diffusée ?

Selon des informations officielles récentes, saison 4 de Rivière Vierge sera disponible sur Netflix à partir du 20 juillet. En outre, ils ont signalé qu’à cette occasion il y aura 12 épisodes qui composent le nouvel épisode. Pour le moment, il n’y a aucune information sur la partie 5, si ce sera la fin ou une date de sortie, mais elle pourrait arriver cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂