Virgin River, saison 4 : première fois sur Netflix

Une nouvelle saison de Virgin River arrive sur Netflix et nous vous dirons ici à quelle heure de la journée les nouveaux chapitres seront disponibles. Vérifiez l’heure de votre pays !

©NetflixVirgin River, saison 4 : première fois sur Netflix.

Rivière Vierge est l’une des séries les plus populaires du catalogue de streaming Netflix et cette semaine, il reviendra avec sa quatrième saison tant attendue. Les vedettes de l’émission inspirée du roman du même nom de Robyn Carr, Alexandra Breckenridge Oui Martin Hendersonseront de retour avec leurs personnages Mel et Jack, dans de nouveaux épisodes qui promettent plus de drame et de romance aux fans. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

Le troisième opus est arrivé à la mi-2021, étant un grand succès d’audience auprès des utilisateurs de la plateforme, donc quelques mois plus tard, ils ont pris la décision de le renouveler, non seulement pour une 4e saison, mais aussi pour une cinquième partie. L’histoire s’est terminée l’année dernière sur un point culminant pour le fandom, car elle comprenait des funérailles, un incendie, un divorce, un ouragan, une nouvelle romance et un cliffhanger sur qui a tiré sur Jack.

Dans ces chapitres, Mél commence à ne pas savoir si son bébé appartient à son défunt mari, Mark, ou Jack, mais maintient un sentiment d’optimisme. Elle voulait être mère depuis des années et maintenant son rêve est sur le point de devenir réalité, alors Jack décide de la soutenir avec beaucoup d’enthousiasme, bien qu’il soit toujours tourmenté par la question de la paternité. Comme si cela ne suffisait pas, un médecin très séduisant apparaît, libre et désireux de fonder une famille.

D’autre part, Hope se remet toujours de son accident et les conséquences de sa lésion cérébrale auront de graves conséquences pour elle et Doc. Brie est déterminée à prouver l’innocence qu’elle aime et, à sa grande surprise, dans ses efforts, elle renforce sa relation. avec Mike et il se rapproche du réseau criminel violent de Calvin. Dans le cas de Preacher, il est dans une relation sentimentale stable, bien qu’il garde l’espoir de retrouver Christopher et Paige.

+ À quelle heure est la première de Virgin River 4 sur Netflix

Comme annoncé début mai, saison 4 de Rivière Vierge Soit Un endroit pour rêvertel qu’il a été traduit en Amérique latine, sera présenté en première sur la plateforme Netflix ce mercredi 20 juilletSoit. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle de date pour son cinquième opus. Si vous souhaitez voir les nouveaux chapitres avant tout le monde, vous pouvez voir ci-dessous en détail par pays à quelle heure ils seront disponibles.

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

