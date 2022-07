Virgin River saison 4 : Mel et Jack reviennent sur Netflix avec de nouveaux défis

PAS DE SPOILERS

La quatrième saison de Rivière Vierge est maintenant disponible sur Netflix. Mais à quel point est-il bon ? Sans spoilers, on vous dit.

©NetflixMel et Jack dans la saison 2

L’attente a été longue, mais la quatrième saison de Rivière Vierge est maintenant disponible sur Netflix. La série, mettant en vedette Alexandra Breckenridge Oui Martin Henderson est revenu sur la plateforme avec 12 nouveaux épisodes qui donneront beaucoup à dire. À cette occasion Mél Oui Jack Ils font face à de nouveaux défis et personnages qui viennent changer leur vie et celle de chacun dans leur ville.

Rivière Vierge, cette fois, se concentre sur les conséquences de l’accident de Hope, comment Jack et Mel gèrent sa grossesse sans vraiment savoir qui est son père, et à leur tour, découvrent qui a tiré sur Jack. Mais, au milieu de cela, de nouveaux personnages arrivent qui se terminent par la paix de la ville et, surtout, des protagonistes. Sans aucun doute, c’est l’une des éditions les plus efficaces et engageantes de la série.

Pariant une fois de plus sur la capture d’une ville calme et collaborative entre ses habitants, la production de Rivière Vierge a trouvé une formule qui attire et enchante ses téléspectateurs. Pourtant, en même temps, le fait d’ajouter autant de suspense et de drame à cette histoire d’amour réussit à faire de la fiction un succès. Même ainsi, dans ces nouveaux épisodes, ils sont allés plus loin et avec le mélange de romance, de drame, d’action et d’adrénaline, la bande a trouvé une fluidité narrative jamais vue auparavant.

D’un autre côté, les excellentes performances de Martín Henderson et Alexandra Breckenridge avec leur chimie indéniable et palpable sur scène parviennent à faire en sorte que le spectateur rejoigne l’intrigue d’une manière unique. Être capable de se connecter avec eux et avec l’empathie qu’ils génèrent transforme Rivière Vierge en quelque chose d’encore plus réel qu’une série. Les sentiments et les défis qu’ils doivent traverser cette saison n’ont jamais été aussi émouvants que lors des éditions précédentes, leur retour pourrait donc être considéré comme épique.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le complément du reste de la distribution fait fureur. Eh bien, des personnages comme Annette O’Tole comme espoir Soit Colin Lawrence comme prédicateur Ils rendent l’histoire encore plus passionnante. En effet, tout au long des 12 épisodes, en plus de l’intrigue générale, une intrigue secondaire correspondant à chaque membre de l’histoire est développée, ce qui aide encore plus à comprendre pourquoi certaines choses se produisent.

Bien sûr, il faut noter qu’au-delà de la fluidité narrative de Rivière Vierge et son amélioration en termes d’émotions, répétant à certaines occasions la tranquillité et la gentillesse de la ville transforme la série en une histoire lente et fastidieuse. Bien qu’il soit compréhensible que ce soit l’essence de la série et que ce soit ce qui génère le résultat de l’intrigue, la réalité est que parier sur quelque chose comme ça à nouveau a peut-être été un échec de Netflix.

Cependant, au-delà de cette petite erreur, à cette occasion, la fiction a trouvé quelques sujets pour pouvoir profiter et faire de cette saison la plus captivante et même, à mon avis, la meilleure des quatre. Je veux dire, avec ces nouveaux épisodes, Rivière Vierge a réussi à dépasser, au moins, mes attentes et a repris cet excellent moyen de pouvoir attraper les téléspectateurs. Eh bien, ne pas savoir certaines vérités jusqu’à la fin rend le suspense encore meilleur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂