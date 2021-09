Virgin River Saison 4: Date de sortie, scénario et toutes les dernières mises à jour

– Publicité –



Virgin River Saison 4 continue d’être une série populaire. La troisième saison de Virgin River a été créée le 20 juillet 2021. Depuis lors, les cliffhangers sans réponse et dramatiques ont rendu les téléspectateurs anxieux. Ne vous inquiétez pas, la saison quatre a été confirmée. La série dramatique romantique tourne autour de Mel, qui est sage-femme, et Jack qui est un ancien marin et possède maintenant un bar-restaurant.

La série Netflix a reçu sa première diffusion en décembre 2019. Nous avions vu la saison 3 juste un mois avant la première, il est donc très peu probable que la date de sortie soit jamais révélée. Nous pouvons supposer sans risque que la vidéo teaser de la saison 4 sera disponible quelques mois avant la première. Cela suit le calendrier de sortie de la bande-annonce de Netflix. Mais, des sources ont confirmé que la même chose était en cours depuis le 28 juillet.

Date de sortie de la saison 4 de Virgin River – Up the Sleeves!

Je comprends ce que tu penses et je suis entièrement d’accord avec toi.

Bien qu’aucune information officielle n’ait été fournie, l’émission ne sera certainement pas diffusée en 2021.

Virgin River La saison 3 a été créée en août 2020. Cette année, l’émission a été lancée sur Netflix en juillet 2021.

Si tous les rapports sont vrais, le tournage cessera juste avant novembre. Il est préférable de planifier le spectacle au printemps. Sincèrement parlant, ce n’est qu’une possibilité.

Au sens figuré, cela pourrait signifier que l’émission pourrait être diffusée de juin à août 2022. Mais, tout est mieux que rien, compte tenu de l’histoire de Netflix.

Virgin River ne l’a pas fait, aussi, parce que l’événement TUDUM est en place. L’événement aura lieu en septembre 2021. Nous n’attendons aucune information à ce sujet avant septembre 2021.

Le scénario

Jack, qui est joué par Martin Henderson, est coincé entre deux moments cruciaux de sa vie. Il ne parvient pas à trouver le bon équilibre entre Mel, sa relation naissante et la bataille pour la garde des jumeaux. Mel apprend que Mel est enceinte. Jack, cependant, n’est pas convaincu par les événements soudains et met fin à leur relation. Des scènes ont été montrées dans lesquelles il était clair comment Brady et Brie sont affectés par la fusillade présumée de Jack.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il pourrait s’agir de la dernière saison. Netflix n’a fourni aucun détail et est déterminé à garder l’intrigue secrète. Nous devrions savoir d’ici la fin de la saison 4 qui est le défunt mari de Mel ou Jack, et si Brady est innocent.