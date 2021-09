Virgin River Saison 4 Date de sortie, intrigue, distribution et bien plus encore

– Publicité –



« Virgin River » est une émission télévisée d’amour américaine dont la première saison a été diffusée sur Netflix le 6 décembre 2019. En décembre 2019, la série a été relancée pour une deuxième saison de 10 épisodes qui est sortie le 27 novembre 2020. En décembre 2020, le spectacle a été relancé pour une troisième saison de 10 épisodes.

La série tourne autour d’une fille au cœur brisé, Melinda Monroe, jouée avec Alexandra Breckenridge, qui a décidé de s’installer dans la campagne de Virgin River, où elle peut repartir à zéro, sans les terribles souvenirs de sa douleur, en tant que sage-femme et infirmière.

La série se construit jusqu’à ce qu’elle se rende compte que pour recommencer, elle doit d’abord guérir son cœur, puis elle peut tout simplement recommencer. L’autre protagoniste de la série est Jack Sheridan, joué par Martine Henderson, qui l’engage comme sage-femme.

Date de sortie de la saison 4 de Virgin River

Actuellement, il n’y a pas d’annonce officielle pour la date de sortie de la saison 4 de Virgin River, mais selon les rumeurs, elle serait publiée au milieu de 2022, c’est-à-dire Q2-Q3 de 2021.

Plus d’informations sur Virgin River Saison 4

La rumeur dit que les deux protagonistes seraient de retour pour une quatrième saison. Il n’y a pas de mises à jour ou d’images sur la saison à venir, mais croyant qu’il y avait un plan dans la sortie de leurs deux premières saisons qui ont été publiées respectivement en décembre et novembre, nous pourrions voir que la prochaine saison aussi d’ici la fin de la saison .

L’intégralité de la nouvelle distribution n’a pas encore été révélée, mais certains ont, comme Zibby Allen, fait son apparition sur les écrans en tant que sœur de Jack qui a les couilles et quand elle a l’esprit. Elle va certainement ajouter plus de drame à la série.

L’actrice de Saving Hope et Diggstown, Stacey Farber, jouera le rôle de la fille de Lilly. Et « The Chilling Adventures of Sabrina » avec Jasmine Vega créera une apparition en tant que Stella.

Tout comme nous aimerions voir Mel et Jack se réunir, leurs modes de vie ne cessent de se compliquer avec son passé et ses bébés. Nous ne savons pas ce qui nous attend pour l’avenir mais j’espère vraiment qu’ils se réuniront et partageront une vie heureuse