Virgin River Saison 3: Tout sur les prochains épisodes de la série Netflix

Alexandra Breckenridge jouera certainement à nouveau contre Melina lors de la troisième saison de « Virgin River ». Jouera-t-elle aussi le rôle de Martin Henderson dans le rôle de Jack ?

Bien que Mel et Jack aient réussi à surmonter leur relation dans la deuxième saison de « Virgin River » (« Un endroit pour rêver », en espagnol) malgré la grossesse de Charmaine, tout semble indiquer qu’il faudra un troisième volet de la série basée sur les romans du même nom de Robyn Carr pour arriver à une fin heureuse.

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas confirmé une nouvelle saison, mais d’après le dernier chapitre de la précédente, cela semble presque certain. Même « What’s on Netflix » indique que le nouveau lot d’épisodes n’est pas seulement en cours de développement mais qu’il était prévu d’entrer en production d’août 2020 à décembre de cette année.

Preuve en est que les protagonistes de la série Netflix ont publié un clip pour dire que la nouvelle saison de « Virgin River » serait « lancée dans 7 jours ». Si la vidéo a effectivement été tournée sept jours plus tôt, ils étaient toujours sur le plateau. Mais ce n’est qu’une spéculation. Pour l’instant, nous n’avons qu’à attendre la réponse du géant de la diffusion en continu.

QUE SE PASSERA-T-IL PENDANT LA SAISON 3 DE « VIRGIN RIVER » ?

À la fin de la deuxième saison de « A Place to Dream », Hope accepte de « se marier » à nouveau avec Doc, Charmaine n’accepte toujours pas le rejet de Jack et a des projets de déménagement ; il est révélé que Spencer est vivant ; le frère jumeau de Wes apparaît et Jack est blessé.

Le deuxième volet a laissé plusieurs questions à traiter dans une troisième saison de « A Place to Dream ». Jack survivra-t-il ? Qu’arrivera-t-il à Hope et à Doc ? Preacher prendra-t-il le poste après l’arrivée de Christopher ? Où est Paige ? Charmaine ira-t-elle à Portland ? Qu’essayait de dire Doc à Hope avant la surprise ? en sont quelques-unes.

Mel est infirmière, donc elle pourrait sauver Jack, mais qui lui a fait du mal si les suspects devaient être arrêtés ? D’autre part, le fils de Michelle vivant à Virgin River, elle reviendra probablement à la nouvelle saison.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « A PLACE TO DREAM » (EN ANGLAIS)

La troisième saison de « Virgin River » n’a pas encore de bande-annonce officielle.

 

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VIRGIN RIVER 3

Netflix n’a pas encore confirmé quels acteurs reviendront pour le troisième volet, mais il est probable qu’Alexandra Breckenridge et Martin Henderson reviendront en tant que Melina et Jack, respectivement.

De plus, des acteurs tels que Colin Lawrence, Annette O’Toole, Tim Matheson, Ben Hollingsworth, Nicola Cavendish, entre autres, feront probablement aussi partie de la distribution de la nouvelle saison. Qui se joindra à nous ?

Alexandra Breckenridge dans le rôle de Melinda Monroe

Martin Henderson dans le rôle de Jack Sheridan

Colin Lawrence dans le rôle de John « Preacher » Middleton

Lauren Hammersley dans le rôle de Charmaine Roberts

Annette O’Toole dans le rôle de Hope McCrea

Tim Matheson dans le rôle de Vernon « Doc » Mullins

David Cubitt dans le rôle de Calvin

Lexa Doig dans le rôle de Paige Lassiter / Michelle Logan

Benjamin Hollingsworth dans le rôle de Dan Brady

Ian Tracey dans le rôle de Jimmy

Nicola Cavendish dans le rôle de Connie

Sarah Dugdale dans le rôle de Lizzie

Colin Lawrence reviendra en tant que John « Preacher » Middleton dans la troisième saison de « Virgin River » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « VIRGIN RIVER » SERA-T-ELLE PRÉSENTÉE EN PREMIÈRE ? (date de sortie)

La troisième saison de « Virgin River » n’a pas encore de date de sortie sur Netflix, mais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming d’ici la fin 2021.