Virgin River Saison 2: Nous avons rassemblé tous les types de date de sortie, de distribution, d’intrigue et de description à venir ici !!!

Le public qui aime l’agence de streaming d’articles romantiques en ligne fournissant la plate-forme, Netflix, a adoré la première saison du drame romantique, Virgin River.

Le drame a atterri sur la plate-forme de streaming en décembre 2019 et a vu Mel Monroe arriver dans une ville reculée de Californie pour se reposer dans sa vie. Le spectacle est basé sur le livre acclamé par la critique écrit par Robyn Carr. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour tous les fans de cette série, elle a été renouvelée pour une deuxième saison. La saison 2 de Virgin River sera bientôt disponible sur la plateforme de streaming.

Virgin River Saison 2: Revue de la date de sortie !!!

Netflix a officiellement annoncé que la série a été renouvelée pour une deuxième saison et qu’elle sera probablement abandonnée sur Netflix plus tard cette année. En outre, il a été démontré que la deuxième saison comprendra un total de 10 épisodes. La série continuera d’adapter la collection de publications Harlequin de Robyn Carr.

En ce qui concerne le renouvellement et d’autres détails de la période de Virgin River deux, seules ces informations ont été révélées jusqu’à aujourd’hui. Nous vous tiendrons au courant dès que toute déclaration concernant la série sera faite.

La date de lancement de cette prochaine saison de cette série n’a pas encore été révélée, mais la deuxième partie de la série devait sortir cette année. Il n’est toujours pas confirmé formellement si l’émission sera confrontée à des retards en raison de cette pandémie de coronavirus. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le tournage de la deuxième saison de cette série était terminé avant que la maladie ne devienne une crise sanitaire mondiale.

Plates-formes de casting !!!

Il est fort probable que les acteurs de la première saison reprennent leurs rôles dans la deuxième partie. En juin 2020, il avait été rapporté que Ben Hollingsworth reviendrait en tant que Dan Brady pour sa prochaine saison. Cela signifie généralement que l’ancien marin trompeur aura un rôle élargi.

Colin Lawrence comme John ‘Preacher’ Middleton

Benjamin Hollingsworth comme Dan Brady

Grayson Maxwell Gurnsey comme Ricky

Martin Henderson comme Jack Sheridan

Alexandra Breckenridge comme Melinda Monroe

Yay!! Vous avez tous demandé quand, et cela se passe. Tellement heureux de faire partie de cette merveilleuse distribution. 🌷@netflixhttps://t.co/YVjDz2rwvS – Teryl Rothery (@terylrothery) 22 août 2020

Virgin River Saison 2: Dédicace au scénario !!!

Les détails concernant le scénario de Virgin River Saison 2 n’ont pas encore été révélés officiellement. De plus, aucun aperçu de la saison suivante n’a encore été publié, il est donc très difficile de dire à quoi s’attendre de la saison prochaine.

La première saison de cette série s’est terminée sur une falaise et a laissé Mel perplexe dans le choix de la décision de quitter la ville pour de bon. De plus, il y avait une question dans sa tête sur ce qui va se passer avec elle et Jack.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂