Virgin River : Quelle est la relation entre Alexandra Breckenridge et Martin Henderson ?

Près d’un mois après la première de sa troisième saison, Rivière vierge continue parmi les services de streaming les plus regardés Netflix partout dans le monde et, de cette manière, la plateforme ajoute un nouveau succès à sa bibliothèque de contenus. La fiction est en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson, Qui est-ce Ils ont une excellente relation en dehors du plateau d’enregistrement. Ils sont en couple?

Le spectacle est basé sur les romans de Robyn Carr, qui a fait part de son expérience personnelle au moment de sa création. La pièce tourne autour Mel, une infirmière récemment divorcée qui quitte sa ville natale pour vivre dans la campagne californienne, où elle doit repartir de zéro et surmonter des souvenirs douloureux, ainsi que rencontrer Jack, un barman qui sera son grand amour.

En regardant les épisodes de l’émission, il est clair que les interprètes ont une excellente alchimie et c’est quelque chose de notoire de la part des spectateurs. C’est pourquoi depuis le début de sa diffusion en décembre 2019, plus d’un fan a imaginé qu’ils pourraient faire un beau couple dans la vraie vie, puisque Les deux ont déclaré qu’en dehors du tournage, ils entretiennent une excellente relation de camaraderie qui a conduit à une amitié.

Si vous faites partie des fans qui les ont expédiés, nous sommes désolés de vous dire que ils ne sortent pas ensemble ou n’ont jamais eu de liaison, ce sont donc juste de bons amis. Breckenridge est marié depuis 2015 avec Casey Hooper, guitariste de l’artiste Katy Perry, avec qui il vit à Atlanta, États-Unis et a deux enfants, Jack et Billie.

Pour sa part, Henderson est actuellement célibataire, après une rupture avec Aïcha mendez, son dernier partenaire amoureux. Selon les sites, ils ne l’ont pas annoncé publiquement, mais tous deux ont supprimé les photos dans lesquelles ils posaient ensemble sur les réseaux sociaux et n’ont pas été réaffichés. Vous pouvez continuer à voir Alexandra et Martin Quoi Mel et Jack dans la quatrième saison de Rivière vierge, qui viendra à Netflix en 2022.