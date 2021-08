Virgin River : les protagonistes sont-ils en couple ?

Comme s’il s’agissait de quelque chose de facile, Netflix a de nouveau connu un grand succès avec Rivière vierge. La série, qui s’inspire des romans de Robyn Carr, suit la vie de Mel, une infirmière qui quitte sa vie dans la grande ville après la perte fatidique de son mari et s’installe dans une ville rurale du sud de la Californie. Protagonisée par Martin Henderson Oui Alexandra Breckenridge, la fiction ne cesse d’ajouter des fans à travers le monde.







C’est qu’au-delà de l’intrigue et des obstacles que Mel et Jack, les personnages d’Henderson et Breckenridge, doivent traverser pour être ensemble, Rivière vierge c’est un succès grâce à l’alchimie de ses protagonistes. Au fur et à mesure que les épisodes des trois saisons avancent, les acteurs voient leur relation grandir et cela finit par être une parade nuptiale à part entière.

D’ailleurs, tel est l’amour qu’ont Mel et Jack qu’il a traversé l’écran, ce qui laisse supposer des spéculations autour du vrai lien d’Alexandra et Martin en dehors du tournage. Et, alors que beaucoup espèrent être plus que des amis, la vérité est que Ils ont, plus d’une fois, été chargés de dire qu’ils n’avaient pas un autre type de relation dérivé de la grande camaraderie des deux.

Martin Henderson et Alexandra Breckenridge sur le plateau. Photo : (Netflix)



A noter également qu’Alexandra Breckenridge est mariée depuis 2015 à Casey Hooper, le guitariste de Katy Perry et avec qui elle a deux beaux enfants. En revanche, Martin Henderson vient de quitter une relation avec Aisha Méndez, il est donc célibataire, mais cela ne veut pas dire que sa co-star est sa nouvelle partenaire.

Même ainsi, le fait de maintenir un bon lien entre eux, les a aidés à continuer à grandir avec Rivière vierge. Autrement dit, même s’il n’y a toujours pas de confirmation officielle d’une nouvelle saison, il est probable que Netflix ouvrira bientôt les portes d’un renouvellement.