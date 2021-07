Virgin River : la ville qui a inspiré la série existe-t-elle ?

Basé sur les romans du même nom de Robyn Carr, Un endroit pour rêver a remporté un grand succès depuis sa première sur Netflix. Cependant, le plus grand nombre de fans de la série est venu quand, en novembre 2020, la plateforme a ajouté la deuxième saison à son catalogue et, la fureur était telle que cela a conduit à un renouvellement par une troisième partie.







Plein d’amour et de tendresse, Un endroit pour rêver raconte l’histoire de Mel, une infirmière qui décide de quitter sa vie dans la grande ville pour oublier son passé et déménage dans une petite ville appelée Virgin River. C’est là qu’elle rencontre qui deviendra son grand amour, le barman Jack, et qui la convainc d’habiter ce nouveau quartier.

Ce voyage de rebondissements à travers l’amour, la douleur, l’amitié et le rétablissement est également combiné à des paysages fascinants pleins de montagnes et de forêts. Et, vu la beauté de cet endroit, beaucoup de fans de la série se demandent s’il existe vraiment ou, en fait, si vous pouvez aller le visiter et, bien qu’il existe, il faut noter qu’il n’a pas le même nom comme dans la série et il n’est pas non plus situé là où la fiction le dit.

Les protagonistes d’Un endroit pour rêver. Photo : (Netflix)



Selon l’histoire, Virgin River est présentée comme une petite ville du nord de la Californie et est entourée de séquoias, de cascades et où il y a une très bonne pêche. Mais, les vrais paysages de ce drame correspondent à Vancouver, au Canada et ses environs, une région mieux connue sous le nom de Colombie-Britannique.

Cependant, il convient de préciser que certains des extérieurs de Un endroit pour rêver Ils sont tournés sur Bowen Island, une petite île de la ville canadienne qui n’est accessible que par bateau ou hydravion. Et, comme cela s’est produit dans des séries comme Outlander, la fureur de cette bande romantique a fait de Vancouver un point d’intérêt touristique au point que la ville propose un itinéraire pour visiter les lieux emblématiques de la fiction.