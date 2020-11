Virgin River est-il un vrai lieu? Voici où la série Netflix a été filmée

Dans la série Netflix Virgin River, une infirmière praticienne du nom de Mel (Alexandra Breckenridge) fuit Los Angeles après une série de tragédies personnelles. Elle quitte la grande ville pour la vie dans une petite ville du nord de la Californie appelée Virgin River, où elle commence finalement une romance provisoire avec un ancien marin nommé Jack (Martin Henderson).

Saison 2 de Virgin River a atterri sur Netflix le 27 novembre et il ne manquera pas d’inspirer plus que quelques rêves d’abandonner la ville pour une petite ville pittoresque. Malheureusement, pour ceux qui prévoient de visiter la vraie Virgin River, nous avons de mauvaises nouvelles. L’endroit est entièrement fictif.

Virgin River n’est pas un vrai endroit, mais le spectacle est tourné au Canada

Dans le spectacle, Virgin River est situé quelque part dans le nord de la Californie. C’est loin des paillettes et du glamour de LA, et Mel a certainement un peu de mal à s’adapter à son arrivée. Mais il ne faut pas longtemps avant que les paysages dramatiques (et le beau propriétaire du bar local) commencent à exercer leur magie sur elle.

Alexandra Breckenridge comme Mel Monroe dans Virgin River | NETFLIX (c) 2020

La ville de Virgin River est constituée, mais des scènes de l’émission sont tournées en Colombie-Britannique, au Canada. La production a eu lieu dans les communautés de Snug Cove, Burnaby et Port Coquitlam, selon Country Living.

Port Coquitlam est également un lieu de tournage pour la prochaine adaptation de Stephen King’s Le stand, selon un rapport de News 1130. Scènes de La saga Twilight: Eclipse y ont également été filmés.

Le point d’eau local Jack’s Bar est également une création du spectacle, mais vous pouvez visiter le vrai Watershed Grill à Brackendale, en Colombie-Britannique, d’où certaines scènes de Virgin River ont été abattus, selon le compte Instagram du restaurant.

L’auteur de « Virgin River », Robyn Carr, dit que la ville « n’existe que dans nos cœurs »

Annette O ?? Toole comme Hope McCrea et Alexandra Breckenridge comme Mel Monroe dans Virgin River | NETFLIX (c) 2020

Virgin River est basé sur une série de romans de Robyn Carr. (Il y a 20 livres dans la série, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de matériel pour les saisons futures de l’émission Netflix.) Dans une interview de 2018 avec Entertainment Weekly, Carr a déclaré que les gens lui écrivaient souvent avec des questions sur Virgin River. Plus précisément, ils veulent savoir où se trouve la ville et s’ils peuvent s’y rendre. Elle doit gentiment leur faire savoir que sa Virgin River n’est pas un endroit sur la carte.

«Je dois leur rappeler que cela n’existe que dans nos cœurs et nos esprits», a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a ajouté que les gens peuvent créer leur propre Virgin River en s’impliquant dans leur communauté.

«Nous pouvons avoir ce sens de la communauté dans notre propre quartier, dans notre école, dans notre église, dans notre centre communautaire ou dans notre association de bibliothèques», a-t-elle déclaré. «Tout ce que nous avons à faire est d’essayer de le créer. Nous le créons en étant des voisins utiles, de bons amis et des personnes positives.

Virgin River La saison 2 est maintenant diffusée sur Netflix.

