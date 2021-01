Virgin River: Doc, tu deviens aveugle?

« Rivière vierge« de Netflix C’est l’émission à succès la plus inattendue de cette année. Cette ville fictive pittoresque a de nombreuses histoires, mais il ne fait aucun doute que l’une des plus tendres de la série est la romance entre Hope et Doc, qui se sont mariés, puis séparés, puis se sont remis ensemble.

Doc Mullins Est interprété par Tim Matheson, tandis que Hope McCrea est joué par les talentueux Annette O’Toole et les deux ont formé un couple extrêmement attrayant pour les fans. Non seulement à cause de la réalité de leur relation qui n’est pas parfaite, mais parce que les deux recherchent toujours le bien des autres avant le leur.

Et c’est ça, contrairement au typique relation avec les personnes âgées dans les séries télévisées, Doc et Espérer ils se sont présentés comme un couple passionné et volatile, avec un passé compliqué qu’ils ont surmonté grâce à l’énorme amour qu’ils ont l’un pour l’autre. Dans cet esprit, il est difficile de penser que quoi que ce soit puisse vous déstabiliser en tant que couple.

À moins que Doc ont un problème irréversible. La deuxième saison de « Rivière vierge”A présenté un nouveau conflit pour le couple, toujours de la part de Doc, mais ce que c’était exactement n’a pas été révélé. Certains fans croient que devient aveugle, tellement rapporté Express mentionnant les arguments qui soutiennent cette théorie.

DOC DEVIENT AVEUGLE SUR «VIRGIN RIVER»?

Doc a eu du mal à lire certaines choses (Photo: Netflix)

Dans la finale de la saison Espérer avait discuté des plans pour leur mariage, mais Doc il semblait distrait tout le temps. Il a dit qu’il avait quelque chose à dire à Espérer et que sa nouvelle peut faire que le couple annule son grand jour ou même se sépare pour toujours, mettant fin à cette histoire qui a ému tous les fans de « Rivière vierge».

Dans le dernier chapitre il a été vu comme il revenait d’un rendez-vous avec le médecin avec des nouvelles qui pourraient changer votre vie. Il s’est retrouvé avec Espérer à l’extérieur de son domicile et était sur le point de révéler la difficile nouvelle qu’il avait découverte. Cependant, avant qu’il ne le puisse, les invités ont surpris le couple avec un fiançailles.

La relation entre Doc et Hope peut-elle survivre à la maladie diagnostiquée chez Doc? (Photo: Netflix)

Les spectateurs ils ne découvrent pas ce qui ne va pas avant la fin de la série. Le programme reviendra pour un troisième saison, Mais les fans ont déjà spéculé sur ce qui ne va pas Doc et pourquoi y avait-il tant de mystère avec lui diagnostic du médecin, ce qui est probablement lié à votre vision.

Il y avait plusieurs fois où il avait changements d’humeur et je me battais aussi pour voir diverses choses dans la serie. Compte tenu de son âge, il est compréhensible qu’elle la vision s’est estompée après tant d’années, mais de voir peu pour ne rien voir il y a un énorme tronçon qui peut lui être très nocif et Espérer.

Hope devra l’aider à surmonter son diagnostic s’ils veulent sauver leur relation (Photo: Netflix)

Maintenant le Perte de vue ce ne pouvait pas être simplement un problème isolé, mais quelque chose de bien pire. Certains abonnés ont partagé leur réseaux sociaux théories sur les maux qui pourraient hanter Doc, comme àtumeur au cerveau cela lui aurait aussi causé sensibilité à la lumière, maux de tête et la Perte de vue.

Cependant, le showrunner Sue Tenney a commenté TVLine dans une interview à la fin de 2020 ce qui se passerait Doc dans la troisième saison: « C’est une complication qui le mettra au défi et défiera sa relation avec Hope. Il va être à la hauteur du défi, mais c’est une vraie complication pour lui, surtout pour celui qui pratique la médecine dans le futur. Pouvez-vous continuer à faire ça? La clinique et la ville sont sa vie, nous allons donc l’explorer sérieusement« .