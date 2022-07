Virgin River débarque sur Netflix : les clés de la saison 3 pour comprendre les nouveaux épisodes

NETFLIX

La série avec Alexandra Breckenridge et Martin Henderson revient pour sa quatrième saison. C’est tout ce que vous devez savoir sur la partie 3 !

©NetflixVirgin River lancera sa quatrième saison en streaming.

Netflix est prêt à lancer la quatrième saison de la série idéale pour les fans de romance. Il s’agit de Rivière Viergela fiction mettant en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson qui présentera ce 20 juillet un nouvel épisode. Pour cette raison, nous passons ici en revue toutes les données clés que vous devez retenir de la troisième partie pour comprendre les nouveaux épisodes qui arriveront bientôt sur la plateforme de streaming.

+ Récapitulatif de la troisième saison de Virgin River

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous vous souvenez probablement que la série tourne autour de Mel Monroeune infirmière de Los Angeles qui se rend à Rivière Vierge pour commencer sa vie à zéro dans le village. C’est là qu’il rencontre Jack et tomber follement amoureux. Alerte spoil! Dans la troisième saison, leur relation a suffisamment évolué pour que le personnage d’Alexandra Breckenridge exprime son désir d’être mère au rôle de Martin Henderson.

La vérité est que Jack attend toujours la naissance de ses jumeaux avec Charmaine (Lauren Hammersley) et cette proposition le laisse perplexe. C’est qu’en parallèle, il a déjà rencontré des avocats pour régler la tension avec son ancienne compagne et déterminer la garde de ses enfants. Mel décide de retourner à Los Angeles pour accompagner sa soeur Joey (Jenny Cooper) dans la procédure de divorce. C’est là qu’elle lui rappelle qu’elle a encore la possibilité de tomber enceinte grâce aux traitements qui avaient été interrompus après le décès de Marc (Daniel Gillies)son ex-mari.

Dans le dernier épisode, l’infirmière découvre enfin qu’elle est enceinte et doit le dire à Jack au plus vite. Cependant, il a encore une question à laquelle répondre : le bébé en route… Est-il le fils de Mark ou de Jack ? En traversant cette période difficile, les choses ne vont pas bien à Virgin River. Le diagnostic de Docteur (Tim Matheson) c’est de pire en pire et c’est pourquoi il commence à interviewer des médecins qui peuvent le remplacer pour faire une paire avec Mel au bureau.

A cette situation difficile s’ajoute un terrible accident de voiture Espoir (Annette O’Toole), qui est hospitalisée et doit en subir les dures conséquences accompagnée de son mari. Ce n’est pas tout! Prédicateur (Colin Lawrence) continuer à prendre soin de Christophe (Chase Petriw) et j’espère toujours que Paige (Lexa Doig) rpartir pour être tous ensemble. Par ailleurs, la relation entre Brady (Benjamin Hollingsworth) Oui Brie (Zibby Allen) prend un tour quand elle perd sa grossesse et il est finalement arrêté, ne précisant toujours pas s’il est coupable ou innocent.

De même, la romance adolescente entre Ricky (Grayson Maxwell Gurnsey) Oui Lizzie (Sarah Dugdale) Cela devient de plus en plus conflictuel. Lorsqu’ils parviennent à trouver un peu d’intimité, il se rend compte qu’il ne veut pas rater sa chance de s’impliquer dans le Corps des Marines des États-Unis, tout comme Jack et Preacher l’ont fait. Enfin, Virgin River doit traverser le deuil de la mort de Lily (Lynda Boyd)qui mourut d’un cancer et laissa ses enfants s’occuper de la ville.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂